Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumuna ilişkin tahminlerini açıkladı. Kuzey ve iç kesimler parçalı bulutlu, Batı Karadeniz ve bazı illerde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu 28

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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