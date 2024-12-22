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Meteoroloji'den Elazığ ve Çevresi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den Elazığ ve Çevresi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulundu. Bölgedeki yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayları da bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu; Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı olacağı, gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Bölgemiz genelinde beklenen yağışların, Elazığ'ın güney ve doğu kesimleri, Malatya'nın güney ve kuzey kesimleri ile Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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