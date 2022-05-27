Mesob Başkanı Keskin: Bu Maliyetlerin Altından Fırıncının Kalkması Çok Zor - Haberler

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, artan maliyetler nedeniyle fırıncıların zor günler geçirdiğini belirterek, "Bugün, 260 TL'lik un 500 TL'ye çıktı. Bu maliyetlerin altından fırın esnafının kalkması çok zor" dedi.

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi ve Yönetim Kurulu üyeleri, MESOB Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti. Mehmet Büyükelçi, una gelen zam ve artan maliyetler nedeniyle fırıncıların zor durumda olduğunu belirterek, "Ekmeğe zam yapmayı düşünüyoruz. Un fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam geldi. Un fiyatları 260 TL'den 500 TL'ye yükseldi. Maliyetlerin artık altından kalkamıyoruz" dedi.

" ZAM GELMEDİĞİ ZAMAN, 'ACABA UNUTTULAR MI, NASIL 2-3 GÜNDÜR ZAM GELMEDİ' DİYORUZ"

Şevket Keskin ise şunları söyledi:

"Ben, toplumun artık zamlara biraz alıştığını görüyorum. Bizim zamlarla boy ölçüşeceğimiz zaman da değil. Artık zam gelmediği zaman düşünüyoruz. Zam gelmediği zaman, 'Acaba unuttular mı, nasıl 2-3 gündür zam gelmedi' diyoruz. Sadece un fiyatlarına yüzde 80'nin üzerinde zam geldiği söyleniyor. Bir de hasat zamanı, hasat geçtikten sonra un fiyatları ne kadar olacak? Ben 'Şekerin fiyatı 10 TL'yi geçer' dediğimde bazı insanlar, '3 liralık şeker 10 lira olur mu' dediler. Şeker bugün 25 TL'ye yükseldi. Unun fiyatı şu anda 500 TL, korkunç bir rakam. Esnafımızın yapabileceği bir şey yoktur. Milletvekillerimize sesleniyorum; çıkıp bir açıklama yapsınlar. Bu zamlar nereye gidecek, nasıl olacak, ne yapılacak? Biz, esnaf ve sanatkarımızın sorunlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. TESK Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken, her platformda esnafımın sorunlarını dile getiriyor.

"ÖNÜMÜZÜ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Bu ülke bizim, bu memleket bizim, sahip çıkalım. Ama artık yetkililerin de zamlara 'dur' demesi lazım. Önümüzü görmemiz lazım. Bugün aldığımızı aynı fiyata yarın tekrar rafımıza koyamıyoruz. Gerçekten esnaf perişan, millet perişan; çiftçi, köylü perişan. Bugün, 260 TL'lik un 500 TL'ye çıkarsa fırın esnafının ekmeği 3 TL'ye satması mümkün değildir. Fırıncı sadece un ile çalışmıyor; bunun işçisi, odunu, elektriği, suyu, mayası, sigortası, kirası gibi bir sürü girdisi var. Maliyetler artarsa biz zam yapmak durumunda kalıyoruz. Esnafımızın bu maliyetlerin altında kalkması mümkün değildir. Zamların durmasını ve önümüzü görmemizi istiyoruz. Yarın ne yapacağımıza dair bir fizibilite çıkartamıyoruz. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Hükümet yetkilileri, milletvekilleri çıkar bir açıklama yaparlar, biz de ona göre, vatandaş da ona göre bir yol çizer."