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Meşhur Yenişehir cevizli lokumlarına ilgi büyük

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Meşhur Yenişehir cevizli lokumlarına ilgi büyük

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde üretilen ve ünü Türkiye'ye yayılan bayramların eşsiz ve doyumsuz lezzeti cevizli lokumlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde üretilen ve ünü Türkiye'ye yayılan bayramların eşsiz ve doyumsuz lezzeti cevizli lokumlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bayramların vazgeçilmezleri arasında yer alan cevizli lokumlar her yıl olduğu gibi bu yıl da Yenişehir Belediyesi şirketi olan YESAŞ'ta üretiliyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Sipariş usulü yapılacak bayramlık cevizli lokumlar her şey dahil tepsisi 100 TL'den satılacak. Halkımız bayramlık cevizli lokum siparişlerini fırın ve şubelerden verebilirler. Ürettiğimiz cevizli lokumlara ilçemiz dışında birçok il ve ilçeden talep olması beğenilmesi bizleri mutlu ediyor. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Kurban bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Yenişehir'de bayramın 1 günü kapalı olan fırınların ikinci gününden itibaren halka hizmet vereceği açıklandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Davut Aydın Yenişehir Türkiye Bursa Yerel Haberler

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