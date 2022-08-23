Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri ve Mehmet Görmez'den Erbaş'a ziyaret

Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ve Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ve Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ve Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Başkanlıkta ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin'le ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Türk milletinin Kudüs'e olan sevgisinden bahseden Başkan Erbaş, "Kudüs deyince bizim kalbimiz farklı çarpıyor. Yüreğimizdeki Kudüs sevgisi, Mescid-i Aksa aşkı her zaman katlanarak artıyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili Türkiye'de faaliyet içerisinde bulunan sivil toplum kuruluşlarını (STK) davet ettiklerini hatırlatan Başkan Erbaş, "Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda çalışan 52 dernek, vakıf ve STK'larla çok önemli bir tecrübe paylaşımı gerçekleştirdik. Bir de komisyon kurduk. Bu komisyon şu anda Kudüs ile ilgili çalışmaları yürütüyor" ifadelerini kullandı.

İkrime Sabri ise kabulden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı da hazır bulundu.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)