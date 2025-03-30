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Mescid-i Aksa'da Bayram Coşkusu: 120 Bin Müslüman Namaz Kıldı

Mescid-i Aksa'da Bayram Coşkusu: 120 Bin Müslüman Namaz Kıldı
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da bayram namazı için yaklaşık 120 bin Müslüman bir araya geldi. Kısıtlamalar altında yapılan namazın ardından, ziyaretlerde bulunuldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yaklaşık 120 bin müslüman bayram namazını eda etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da bayram coşkusu yaşandı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya akın eden yaklaşık Müslümanlar, bayram namazı için saf tuttu. Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi, yaklaşık 120 bin kişinin Mescid-i Aksa avlusunda bayram namazını eda ettiğini bildirdi. İsrail kısıtlamaları gölgesinde bayram namazını eda eden müslümanlar, tekbir getirerek dua etti. Avludaki binlerce kişi namazın ardından bayramlaşarak, camiden ayrıldı.

Öte yandan, bazı Kudüslüler, bayram namazının ardından mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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