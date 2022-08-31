Mersin yerel: Mersin Büyükşehir'den Kozlar Yaylası'nda Zafer Bayramı Konseri

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Mut ilçesine bağlı Kozlar Yaylası'nda konser düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Mut'a bağlı 1310 rakımlı Kozlar Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlendi. Türk Halk Müziği sanatçısı Silver Kesici'nin sahne aldığı konserle zafer coşkusu arttı.

Kutlamalar kapsamında, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Selahattin Arslan, CHP Mut İlçe Başkanı Hayati Bağçalı, CHP Mut Gençlik Kolları Başkanı Ali Deniz Oral ve Büyük Zafer'in coşkusunu yaşamak üzere bir araya gelen çok sayıda yurttaşın katılımıyla Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Arslan, 30 Ağustos'un Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilanını içerdiğini belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde oldukça Türkiye'yi daha çağdaş, aydın ve geleceği parlak noktalara hep birlikte taşıyacağız" diye konuştu.

Başkan Şeker ise düzenlenen etkinlik dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.