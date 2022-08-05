Mersin yerel haberleri... Mut'ta doğalgaz altyapı çalışması başladı Gelen Mersin haberlerine göre Mersin'in Mut ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları başladı. Mersin'in Mut ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları başladı. Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mut Doğalgaz Altyapı Projesi çerçevesinde ilk etapta 3 mahalleye şebeke montaj imalatı gerçekleştirilerek kış öncesinde konutlara doğalgaz verilmesinin planlandığını söyledi. Şeker, "Vatandaşımıza hizmet için buradayız. Doğalgaz çalışmalarının bitiminden sonra kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızın yapımına başlayacağız. İlçemize kazandırılmasına katkı sağlayanlara teşekkür ederim" dedi. Doğalgaz çalışmalarının başladığı Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Yusuf Kögce ise doğalgaza kavuşacak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. - MERSİN İhlas Haber Ajansı / Yerel Volkan Şeker Mersin Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Mersin yerel haberleri... Mut'ta doğalgaz altyapı çalışması başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.