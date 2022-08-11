Mersin yerel haberi: Mezitli Belediyesi'nin Yaz Konserleri Grup Rockustik ile Devam Etti

Mersin yerel haberine göre Mezitli Belediyesi’nin yaz konserleri serisi, Grup Rockustik ile Tece sahilinde devam etti.

Mezitli Belediyesi'nin yaz konserleri serisi, Grup Rockustik ile Tece sahilinde devam etti.

Beytullah Kılıçoğlu, Mahmut Can Yıldırım, Onur Yenigün ve Emre Öztürk'ten oluşan Grup Rockustik, Tece bölgesinde sahili dolduran müzikseverlerle buluştu. Konseri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan eşi Sembol Tarhan ile birlikte izledi. Yaklaşık bir saat süren konserin ardından, sahili dolduran binlerce kişi çalınan oyun havalarıyla eğlendi. Başkan Tarhan, yaşanan coşkuya eşlik etti.

Mezitli'de düzenlenen yaz konserlerinin büyük beğeni kazandığını ve binlerce ilçelinin coşkuya ortak olduğunu görmekten mutlu olduğunu belirten Tarhan, "Ekonominin yarattığı baskı başta olmak üzere vatandaşlarımızı içerisinde bulunduğu sıkıntılı süreçten biraz olsun uzaklaştırabilirsek kendimiz de mutlu oluyoruz. Hep birlikte dünyanın en güzel sahillerinden birisinde, en güzel şarkılarla unutulmaz akşamlar yaşıyoruz" dedi.

Yaz boyunca konserlerin farklı sahillerde devam edeceğini kaydeden Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 Ağustos Zafer Bayramımızı da coşkuyla kutlayacağız. 29 Ağustos'ta yine bu sahillerde sizlerin belirleyeceği bir müzik türüyle kutlamalarımızı başlatıyoruz. Şimdiden belediyemizin sosyal medya hesabından yaptığımız Yaz Konseri duyurusunun altına istediğiniz müzik türünü belirlerseniz biz de ona göre bir sanatçımızı ya da grubumuzu sizlerle buluşturmak istiyoruz. 30 Ağustos akşamı ise binlerce vatandaşımızla birlikte yaptığımız Zafer Yürüyüşünün ardından değerli sanatçı Zeynep Bahşi zafer coşkumuza ortak olacak. Tüm vatandaşlarımızı 30 Ağustos Zafer Bayramı Yürüyüşümüze ve Zeynep Bahşi konserimize bekliyoruz."