Mersin yerel haberi: Marmara Belediyeler Birliği'nden Yenişehir Belediyesi'ne Davet

Gelen Mersin haberlerine göre Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Planlama Ajansı iş birliğiyle 13-14-15 Eylül günlerinde düzenlenecek Kentte Erken Çocukluk Eğitim Programı’na, Mersin Yenişehir Belediyesi de örnek projesiyle davet edildi. Yenişehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği ‘Erken Çocukluk Gelişimi Projesi; Yenişehir Modeli’ kapsamında yapılan çalışmaları anlatacak.

Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Planlama Ajansı iş birliğiyle 13-14-15 Eylül günlerinde düzenlenecek Kentte Erken Çocukluk Eğitim Programı'na, Mersin Yenişehir Belediyesi de örnek projesiyle davet edildi. Yenişehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği 'Erken Çocukluk Gelişimi Projesi; Yenişehir Modeli' kapsamında yapılan çalışmaları anlatacak.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (EÇG-P) ortaklığıyla geçtiğimiz yıl düzenlenen Uluslararası Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Kongresi'ne yine 'Erken Çocukluk Gelişimi Projesi; Yenişehir Modeli' ile davet edilen Yenişehir Belediyesi, aynı projeyle bu kez bir eğitim programına davet aldı. Yenişehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl kongreye davet edilen tek yerel yönetim birimiydi.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE DESTEK VERİYOR

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve başlamasıyla birlikte hayata geçirdiği 'Erken Çocukluk Eğitimi Projesi; Yenişehir Modeli' ile 3 yılda binlerce çocuğun ve ailenin hayatına dokunuldu. Marmara Üniversitesi bünyesine çalışmalar yürüten Marmara Aile Becerileri Eğitim Programında (MABEP) görevli uzman akademisyenler ile birlikte çalışan Yenişehir Belediyesi hem çocuklardaki gelişimsel problemleri erken dönemde tespit ediyor hem de gelişimlerine destek veriyor.

BAŞKAN ÖZYİĞİT, "ASIL AMACIMIZ BU PROJENİN TÜM TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞMASI"

Başkan Özyiğit, "Ancak bu noktada ülkemizde herhangi bir eğitim desteği yoktu. Yenişehir Belediyesi olarak bu alanda proje oluşturan ve hayata geçiren ilk kurumuz. Bizim asıl amacımız bu projenin tüm Türkiye'de yaygınlaşması, dolayısıyla projeyi anlatmak ve örnek olmak çok önemli. Marmara Belediyeler Birliği'ne ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yerel yönetimler ve kentlerin erken çocukluk dönemi ile kurduğu güçlü ilişkiyi belirli tematik modüller üzerinden ele alacak olan Kentte Erken Çocukluk Eğitim Programı, yerel yönetimlere ve karar vericilere rehberlik edecek olan teorik eğitimler, atölyeler ve bu alanda başarılı uygulamalarıyla öne çıkan belediyelerin iyi uygulamalarının paylaşımını içerecek.