Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Palmiye Mahallesi'ndeki Çalışmaları Yerinde İnceledi

Mersin Yenişehir Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Palmiye Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde yol ve kaldırım yapım-onarım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına devam eden Yenişehir Belediyesi ekipleri, belirlenen program dahilinde mahallelerin yol sorununu çözüyor. Palmiye Mahallesi'nde süren çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özyiğit, "Ekiplerimiz büyük bir hassasiyet ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerine kolaylıklar diliyorum.Hem kırsal mahallelerimiz hem de ilçe merkezimizde yol yapım ve onarım çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" dedi.