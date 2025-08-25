Mersin Valisi Toros'tan Orman Yangını Zedelerine Destek Ziyareti

Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke'deki orman yangınından etkilenen Balandız ve Kırtıl mahalleleri sakinlerini ziyaret ederek "Devletimiz, tüm kurum ve imkanlarıyla her zaman vatandaşlarımızın yanındadır"dedi.

Vali Atilla Toros, orman yangınından etkilenen Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahallelerine ziyaret gerçekleştirdi. Vatandaşları tek tek dinleyen Vali Toros, ayrıca Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Boğsak Yangın Yönetim Merkezi'nde görev yapan orman işçileriyle de bir araya geldi. Toros, orman ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Vali Atilla Toros," İlgili kurumlarımız tarafından yürütülen zarar tespit çalışmaları, yaşam konteynırı kurulumları ve diğer çalışmalar hakkında hemşehrilerimize bilgi verdik, taleplerini aldık, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Devletimiz, tüm kurum ve imkanlarıyla her zaman vatandaşlarımızın yanındadır.Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım"dedi. - MERSİN