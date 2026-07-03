Mersin Çevre Derneği'nden Kılıçcı, Sahil Kıyısından Çektiği Mikroplastik Atık Görüntülerini Paylaştı

(MERSİN) - Mersin Çevre Derneği Yöneticisi Suna Kılıçcı, Mersin kıyılarında son zamanlarda mikroplastik atıkların görüldüğünü belirterek, Mezitli sahilinde cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri paylaştı. Kılıçcı, kıyı şeridinde her sabah aynı durumun yaşandığını belirterek yetkililere çağrı yaptı.

Mersin Çevre Derneği Yöneticisi Suna Kılıçcı, Mersin kıyılarında çektiği kirlilik görüntülerini paylaştı. Kent kıyılarında son zamanlarda mikroplastik atıkların görüldüğünü belirten Kılıçcı, kıyı şeridinde her sabah aynı sorunun yaşandığına dikkat çekti. Kılıçcı, yetkililere çözüm için çağrıda bulundu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'dan ithal edilen ve Mersin-Adana arasındaki tesislerde işlenen plastik atıklar sorununa dikkat çekti. Kış, bir yıl önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Mersin Körfeziyle ilgili soru önergesi verdiğini, Bakanlığın "İzliyoruz" demekle yetindiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada Mersin sahilleri mikroplastik kirliliğiyle karşı karşıya. Vatandaşımız temiz denizde değil plastik atıklar arasında yüzmek zorunda kalıyor. Bunun bedelini turizm de balıkçılık da halk sağlığı da ödüyor. Mersinimiz Avrupa'nın plastik çöplüğünün sonuçlarını taşımak zorunda değildir. Çevreyi korumak sadece rapor hazırlamakla olmaz. Denetimle, yaptırımla ve kararlı politikalarla olur. Deniz suyunun güncel analiz raporları derhal kamuoyuyla paylaşılmalı, kirliliğin kaynağı olan karasal taşınım durdurulmalı ve plastik atık ithalatı yeniden gözden geçirilmelidir."

Kaynak: ANKA