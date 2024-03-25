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Mersin Kızkalesi'nde Güneş ve Sıcak Havada Plaj Voleybolu Keyfi

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Türkiye'nin turizm merkezi Mersin Kızkalesi'nde güneş ve sıcak havayı değerlendirenler plaj voleybolu oynadı, 18 dereceye ulaşan denizin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin birçok noktasında soğuk hava ve kar zaman zaman etkisini sürdürürken, Mersin'de yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcaklığın 20 derecelerde seyrettiği kentte fırsat bulanlar ise 321 kilometre kıyısı olan Akdeniz'in keyfini sürüyor. Vatandaşlar ve gruplar özellikle turizmin göz bebeklerinden Kızkalesi'ni tercih ediyor. Birçok grup gibi Mersin Sup ekibi de, kumsalda plaj voleybolu oynadı, denizde paddleboard etkinliği gerçekleştirdi. Ayakta ve oturarak sörf yapan yeni sporcular ise bazen dengesini kaybederek suya düştü. Bölgede bazı vatandaşlar ise denize girerek yüzmenin tadını çıkardı.

Kızkalesi'nde misafirlerini ağırlamaya başladıklarını belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, "Sudboard, paddleboard ve plaj voleybolu etkinliği yapıyoruz. Etkinliklere yakın çevre iller ile bu bölgede yaşayan Rus misafirlerimiz katılım sağlıyor. Türkiye'nin birçok noktasında kar var ama biz Mersin olarak şanslıyız. Muazzam bir denizimiz var. Şu anda denizin sıcaklığı 17,5-18 derece. Misafirlerimiz de denizin tadını çıkarıyorlar" dedi.

Sezon açılışlarını Kızkalesi'nde yaptıklarını belirten Mersin Sup kurucusu Mehmet Can Özdemir, "12 şehirde rotalarımız olacak. Geçen yıl ise 22 rotamız oldu. Mersin ve farklı şehirlerin simge yerlerinde paddleboardu yapıp, bu sporu tanıtmaya yönelik çalışmalarımız oluyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızkalesi Türkiye Akdeniz Mersin Turizm Yerel Güncel Haberler

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