Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlanırken, Toroslar Belediyesinin, Mersin Valiliği ile birlikte düzenlediği 'Geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşü' büyük coşkuyu taçlandırdı.

3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde binlerce Mersinli, 'Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüdüklerini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla 7'den 70'e herkes, Toroslar Kuvayi Milliye Anıtı önünde buluşarak kalpaklarıyla, bayraklarıyla, mehteran ve marşlar eşliğinde Toroslar'dan Cumhuriyet Meydanına kadar sel olup aktı. Tüm kurumların ve Mersin'in dört bir yanından gelen vatandaşların katıldığı kutlamalarda, 'devlet millet el ele' vererek atalarının mirasına sahip çıktı. Kazanılan zaferin gururu yaşandı.

' Mersin'de irade, Kuvayi Milliye izinde'

" Mersin'de irade, Kuvayi Milliye izinde' temasıyla yapılan yürüyüşe Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin milletvekilleri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, MHP Mersin İl Başkanı Serdar Soydan, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, belediye başkanları, il protokolü gaziler, sporcular ve 7'den 70'e binlerce vatandaş katıldı.

Milli mücadelenin simgesi kalpak hediye edildi

Sabahın erken saatlerinde Toroslar Kuvayi Milliye Anıtı önünde toplanan vatandaşlara, Toroslar Belediyesi tarafından milli mücadelenin simgesi kalpak hediye edilirken, aynı zamanda sıcak çorba ikramında da bulunuldu. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 'Zafer Yürüyüşü'ne katılan tüm hemşehrilerine teşekkür ederek; "Attığımız her adımda, bu kutlu mücadeleleri veren ecdadımızı hatırladık" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise yürüyüşe olan ilginin son derece yüksek ve güzel olduğunu belirterek; "3 Ocak'ın ruhuna yaraşır bir yürüyüş gerçekleştirdik. Her zaman yanımızda olan, yürüyüşümüze destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'dan Vali Pehlivan'a Türk bayrağı ve kalpak

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yürüyüş esnasında Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a Türk bayrağı ve kalpak hediye ederek, 3 Ocak kutlamalarına sunduğu katkılarından dolayı teşekkür etti. Başkan Yılmaz; "102 yıldır devam eden bu geleneksel yürüyüşü hem Toroslar Belediye Başkanı olarak, vatanın bir evladı olarak hem de Kuvayi Milliye gazisi bir dedenin torunu olarak gerçekleştirmenin ve valimize şanlı bayrağımızı teslim etmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Vali Pehlivan da Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, "Bağımsızlığımızın sembolü bu şanlı bayrağı onurla, şerefle teslim alıyorum. İlelebet gönderde dalgalanması için üzerimize düşen görevi hep birlikte yapacağımızın sözünü veriyorum" şeklinde konuştu.

Tarihi yeniden canlandırdılar

Temsili Elif'in Kağnısı ve sırtında cepheye mermi taşıyan Nene Hatunlar da tarihi yeniden canlandırdı.

Mersin'deki kurtuluş coşkusunu görüntülemek isteyenler ise cep telefonlarına sarılırken, evlerinin ve işyerlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar da korteje Türk Bayraklarıyla ve alkışlarıyla destek verdi.

Geleneksel yürüyüşte kalabalık, dev Türk bayrağını omuzlarında taşıdı. Toroslar Kuvayi Milliye Anıtı önünden başlayarak Kuvayi Milliye Caddesi, Eski Devlet Hastanesi Kavşağı, Cemal Paşa Caddesi, Çakmak Caddesi, Tren Garı, İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi güzergahından Cumhuriyet Meydanına kadar süren yürüyüşte, birlik ve beraberliğin en güzel fotoğraf karesi verildi. Kortej, daha sonra Tren Garındaki törene geçti. Gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan tren, Vali Pehlivan, askeri erkan ve kent protokolü tarafından karşılandı. Korteje katılanlar, Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

"Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, geleneksel hale gelen bu kutlamanın Mersin'e sahip çıkma noktasında ve tarih şuuru açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, şöyle devam etti; "Bugün, 3 Ocak Mersin'in kurtuluşunun yıl dönümü. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar arkalarında Amerika ile ülkemizi işgal ettiler, insanımıza zulüm ettiler. Tüm vatanseverler bir araya geldiler. Kuvayi Milliye Derneklerini kurdular. O günden bu yana her yıl Kuvayi Milliyeciler buluştular, atlandılar, kalpaklarını giydiler ve bu yürüyüşü gerçekleştirdiler. Bugün hep beraber 102. yılını kutluyoruz. Sabahın erken saatinde bir araya gelen ve Zafer Yürüyüşümüze katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. 3 Ocak Mersinimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun."

MHP Mersin İl Başkanı Serdar Soydan da Mersin'in kurtuluş gününü coşkuyla kutladıklarını kaydederek; "7'den 70'e tüm Mersinli hemşehrilerimiz Zafer Yürüyüşümüzde. Atalarımızı yad ediyor, hep birlikte yürüyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlayarak; "Birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuzayız. Şehrimizin kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Kuvayi Milliye ruhu ile yürüyoruz"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Toroslar'dan tüm Mersinli hemşehrilerine sevgi ve saygılarını ileterek; "Cumhuriyetimizin 100. yılı ile beraber Mersinimizin de düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutluyoruz. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle birlik ve beraberlik içinde tüm hemşehrilerimizin Kuvayi Milliye ruhuyla bu meydanları doldurduğunu görüyoruz. 3 Ocak Mersinimizin kurtuluşunun yıl dönümünü tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, gazilerimiz rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - MERSİN