Mersin'in Aydıncık ilçesinde orman yangını

(MERSİN)- Mersin'in Aydıncık ilçesi Eskiyörük Karatepe mevkisinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesi Eskiyörük Karatepe mevkisinde tarım ve yerleşim alanlarına yakın bir bölgede yangın çıktı. Bölgede tarım alanlarının ve köy konutlarının yanı sıra ağıl türü yapılar da bulunuyor.

Meteoroloji, bölgede bugün şiddetli rüzgar olacağı, kuzeyden güneye doğru saatte 50 ila 70 kilometre hızla rüzgar eseceği uyarısında bulunmuştu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yerleşim alanlarına ulaşmaması için karadan müdahale ediyor.

Kaynak: ANKA