Mersin haberi... Tarsus Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde 'Bir Yaz Eğlencesi' Oyunu 22 Mahallede 19 Bin Seyirciye Ulaştı

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Levent Kırca ekibinin sahnelediği "Bir Yaz Eğlencesi" oyunu, 22 günde 22 mahallede oynanarak 19 bin seyirciye ulaştı.

Duayen tiyatrocu Ahmet Çevik, Tarsus'ta bu etkinliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirerek "Bugün bizim son oyunumuzdu. Tarsus'a çok alıştık. Çok güzel şeyler yaşadık. Çok güzel insanlarla tanıştık. Yaklaşık 22 oyun oynadık. Ama bugün bir müjde aldık ki eylül ayında 10 gün daha burada olacağız. Böyle mahalle mahalle tiyatroları halkın ayağına getirmek her belediyenin harcı değildir. Çok önemli bir iş yapıyor. Bence bu anlamda Tarsus Belediyesi Başkanımız Haluk Bozdoğan'a kocaman teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tiyatro sonunda Levent Kırca ekibine teşekkürlerini sunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Cumhuriyet'e karşı büyük bir borcu olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"CUMHURİYET BENİ DOKTOR VE BELEDİYE BAŞKANI YAPTI"

"1983 yılında 1950 McCarthy dönemini anlatan İzmir'de bir oyun izlemiştim. Lillian Hellman'ın kendisiyle yüzleşirken ve aynı zamanda sistemle eleştirisini ortaya koyan çok değerli bir oyundu. 1983 yılında, 12 Eylül cuntasından sonra insanların seslerinin çıkmadığı o müthiş ıslıktan, ıslık çalamayan bir hale döndüğü bir oyundu. Türkiye'de o 1983'te ki bu oyun, 2020 yılında tekrar sahneye kondu. Rutkay Aziz ve Işık Yenersu'yla ilk oyunu oynamıştı. Arkasına da Dolunay Soysal ve Rutkay Aziz oyunu oynadı. Bilgesu Erenus'un bir oyunuydu. Hepinizin bildiği gibi çok değerli bir oyundu. Bunu neden anlatıyorum? Bizim kırmızı çizgimiz var. Vatan, bayrak ve özgürlük. Cumhuriyet beni doktor ve Belediye Başkanı yaptı. Cumhuriyet'e karşı inanılmaz bir borcum var."

Tarsus'u sanatla buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Bozdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"İzlerken bile o kadar duygulandım ki o duygu yükü şu Tarsus'un şu sıcak yaz gecesinde sanatla tarihi buluştururken bile bize hala mesaj veriyorlardı; kokuşmuşluğu görün, öğrenin, bilgi sahibi olun, yargılamayın, sorgulayın. Merak etmeyin sevgili Tarsuslular. Sanatla iç içe olacağız; her mahallemizde okuma salonlarıyla, kütüphaneleriyle hepinizi selamlayacağız."