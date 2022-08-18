Mersin haber... Yenişehir'de Açık Havada Sinema Keyfi Devam Ediyor

Mersin haberi... Nostaljik açık hava sinemasını mahallelere taşıyan Mersin Yenişehir Belediyesi hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik filmlerle yaz akşamlarını renklendiriyor. Açık hava sineması günlerine kırsal mahalle Karahacılı'da başlayan Yenişehir Belediyesi, film izleyenlere patlamış mısır, gazoz ve pamuk şeker ikramında da bulunuyor.

Nostaljik açık hava sinemasını mahallelere taşıyan Mersin Yenişehir Belediyesi hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik filmlerle yaz akşamlarını renklendiriyor. Açık hava sineması günlerine kırsal mahalle Karahacılı'da başlayan Yenişehir Belediyesi, film izleyenlere patlamış mısır, gazoz ve pamuk şeker ikramında da bulunuyor.

Beyaz perdeyi mahallelere kuran Yenişehir Belediyesi vatandaşlara açık havada sinema keyfini nostaljik filmlerle yeniden yaşatıyor. 16 Ağustos Salı günü Karahacılı Mahallesi'inde Çiçek Abbas filmi ile başlayan açık hava sineması, 28 Ağustos'ta Kuzeykent Mahallesi'nde sona erecek. İlk gün nostaljik filmler, ikinci gün ise çocuk filmleri gösterilirken, her yaştan vatandaş eğlence dolu bir yaz akşamı geçiriyor.

Açık hava sineması ile ilgili konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Pandemiden önce tüm mahallelerimizde açık havada sinema günleri düzenlemiştik ve ayrıca yazlık tiyatroyu mahallelerimize götürmüştük. Vatandaşlarımız çok ilgi göstermişlerdi. Açık havada sinema izlemenin nostaljik bir yanı var ve gerçekten de çok keyifli. Bu yıl nostaljik film gösterimleri yapıyoruz, hem kırsal hem de merkezdeki mahallelerimizde birbirinden güzel filmler olacak. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.