Mersin haber | Yenişehir Belediyesi'nden 30 Ağustos Kutlamalarında Manuş Baba Konseri

Mersin haberleri... Mersin Yenişehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Manuş Baba konserine binlerce vatandaş katıldı. Mersinliler, zaferin 100’üncü yılını hep birlikte kutladı. Konserde vatandaşlara seslenen ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Manuş Baba’nın da seslendirdiği Ahmed Arif’in “Haberin var mı taş duvar” şiirine atıfta bulunarak “Dağlarına baha gelmiş memleketimin” dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Manuş Baba konserine binlerce vatandaş katıldı. Mersinliler, zaferin 100'üncü yılını hep birlikte kutladı. Konserde vatandaşlara seslenen ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Manuş Baba'nın da seslendirdiği Ahmed Arif'in "Haberin var mı taş duvar" şiirine atıfta bulunarak "Dağlarına baha gelmiş memleketimin" dedi.

Yenişehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı etkinliklerle kutladı. Önceki gün Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği 30 Ağustos Korteji ile bayram coşkusu yaşanmıştı. Yenişehir Belediyesi, sanatçı Manuş Baba'yı Özgecan Aslan Meydanı'nda Mersinlilerle buluşturdu. Meydanı dolduran vatandaşlar zaferin coşkusunu birlikte yaşadı.

"BİZE DÜŞEN ÜLKEMİZİ İLERİYE TAŞIMAK, ÇAĞDAŞ MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ÇIKARMAK"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de vatandaşlarla birlikte konseri dinledi. Konserde vatandaşlara seslenen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. 'Dağlarına baha gelmiş memleketimin.' Bizler bugün bu güzellikleri söyleyebilmek için bundan tam bir asır önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları canlarını ortaya koydular. ve bu güzelim ülkeyi bizlere emanet ettiler. Onlara bu meydandan binlerce selam olsun. Bize düşen ülkemizi ileriye taşımak, çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak. Bu yolda, güzel bir ülke ve güzel bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz, sizleri seviyorum" dedi.

"ULU ÖNDERİMİZİ VE TÜM YOL ARKADAŞLARINI ZAFERİN 100'ÜNCÜ YILINDA MİNNETLE VE RAHMETLE ANIYORUZ"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise "Bu güzel geceyi düzenleyen Yenişehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e teşekkür ediyorum. Zafer Bayramımızın coşkusuna yakışan da buydu. Ulu Önderimizi ve tüm yol arkadaşlarını zaferin 100'üncü yılında minnetle ve rahmetle anıyoruz" diye konuştu.