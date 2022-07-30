Mersin haber: Mersin Büyükşehir'den 'Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler' Eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nden faydalanan kadınlara 'Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler' konulu eğitim verildi. Eğitimde, sıcak çarpmasına karşı uyarılarda bulunulurken, yaş almış bireyler, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin aşırı sıcaklarda daha dikkatli olmaları vurgulandı ve her gün en az 2-2,5 litre sıvı tüketilmesinin öneminden bahsedildi.

Mezitli İlçesi'nde yer alan Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'ndeki eğitim, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdür Vekili Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır tarafından verildi. 'Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler' eğitimi kapsamında, aşırı sıcakların insan vücudunda sıcak çarpması denilen su ve tuz kaybı sonrasında görülen ağır hastalıklara ve yükselen vücut ısısı ile de beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği konusunda bilgiler verildi.

"YAŞ ALMIŞ BİREYLER, ÇOCUKLAR VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN BİREYLER DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Uzman Doktor Bakır, yaş almış bireyler, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin sıcaktan en çok etkilenen gruplar olduğu bilgisini verdi ve aşırı sıcaklardan korunma tedbirlerini anlattı. Çok sıcak olan 10.00 ile 14.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkılmaması gerektiğini söyleyen Bakır, açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysilerin tercih edilmesi, şapka ve güneş gözlüğü takarak dışarı çıkılması gerektiğini söyledi. Dışarıda çalışması gerekenlerin de, mümkün olduğunca güneş altında korunmasız kalmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Bakır, aşırı hareketlerden kaçınmaya ve sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

"VÜCUT ISISININ YÜKSELMEMESİ İÇİN SIK DUŞ ALINMALI"

Spor yapmak için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesi gerektiğini, her 1 saatlik spor için de en az 2-3 bardak sıvı alınması gerektiğinin altını çizen Bakır, risk altındaki bireylerin güneş ve sıcak çarpması tehlikesine karşın günde en az 2 kez izlenmesi gerektiğini belirtti. Bakır ayrıca, bebek, çocuk, engelli ve hayvanların kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğini sözlerine eklerken, kapalı alanların iyi havalandırılması gerektiğini, güneş gören pencerelerin perde gibi güneşliklerle gölgelendirilmesini ve vücut ısısının yükselmemesi için sık duş alınması gerektiğini de söyledi. Bireylerin duş alamayacakları durumlarda da ayaklar, eller, yüz ve enseyi soğuk suyla ıslatmaları gerektiğini belirtti.

"HER GÜN EN AZ 2-2,5 LİTRE SIVI TÜKETİLMELİ"

Beslenme ve sıvı alımı konusunda da kadınlara detaylı bilgiler veren Bakır, susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre sıvı tüketilmesinin önemine dikkat çekti. Mide kramplarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içeceklerin tercih edilmemesi gerektiğini söyleyen Bakır, yağlı ve kızartılmış besinlerden de kaçınılması gerektiğinin bilgisini verdi. Bakır ayrıca, vücut direncini artırmak ve yeterli miktarda vitamin ile mineral alınımını sağlamak için de bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini, dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılması gerektiğini ifade ederken, et, yumurta, süt, balık gibi çabuk bozulma riski olan besinlerin de açıkta bekletilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Dr. Bakır, sunumunun ardından kadınların sorularına da yanıt verdi. Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi'nden faydalanan kadınlar da merkezden duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkürlerini iletti.