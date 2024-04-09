Mersin Erdemli'de Geleneksel İftar Sofrası

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Karayakup köyündeki vatandaşlar, Ramazan ayının son iftarında oruçlarını, imece usulü hazırladıkları geleneksel iftar sofrasında açtı.

Ramazan ayının sonra iftarı için Karayakup köyündeki kadınların tatlı telaşı geleneksel topalak yemeği hazırlıklarıyla başladı. Kadınlar köyde yetiştirdikleri ürünleri kullanarak, kazanlarda odun ateşinde çeşit çeşit yemek pişirdi. Bin bir emekle hazırlanan yemekler, meydanda kurulan sofrada köy sakinleri ve misafirlere ikram edildi. Yaklaşık bin kişinin yaşadığı köydeki programa Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu'da katıldı.

İmece olarak hazırlanan iftar ile ilgili bilgi veren Köy Muhtarı Mustafa Yıldız, "Karayakup olarak geleneksel olarak yaptığımız iftar yemeğimizdi. Kendi ürünlerimizi kullanıyoruz. Salçamız, bulgurumuz, kendi ekinlerimizden yapıyoruz. İmece usulü köylülerimiz tarafından verilen malzemelerle gerçekleştiriyoruz. Bu iftar yemeğimizi gelenek göreneklerimizi yaşatmak için ve birlik beraberliğimizi sağlamak için yapıyoruz" dedi.

Yemek hazırlığına katılanlardan Hanzade Taş ise,"Köyümüzün kadınları olarak toplandık. Önce topalağımızı, mantımızı döktük, şimdi pişiriyoruz. Kuru fasulye, mantı, dövme yaptık, topalak yaptık. Salatamız, yayık ayranımız var. Özellikle odun ateşinde pişiriyoruz, çok lezzetli oluyor. Salçamız, kuru nanemiz, sarımsağımız, soğanımız, bir çok baharatları kendimiz üretiyoruz. O sebeple yemeklerimiz odun ateşinde de pişince çok lezzetli oluyor" diye konuştu.

Köylülerden Abdullah Ulutaş ise köylerinde gelenekleri yaşattıklarını belirterek, "Her hanemizin katkılarıyla hazırladığımız iftar programımız var. Burada topluca iftar açıyoruz. Gelen misafirlerimize de ikram ediyoruz. Bu şekilde geleneklerimiz sürüyor" şeklinde konuştu. - MERSİN