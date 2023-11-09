Mersin'den bin Yörük çocuğu Ata'nın huzurunda

Mersin Erdemli Belediyesi'nin organizasyonuyla bin Yörük çocuğu Ankara'ya götürülerek, Anıtkabir'i ziyaret etmeleri sağlandı. Bin öğrencinin katıldığı projede çocuklar aslanlı yolda yürüdü, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Mersin Milletvekili Levent Uysal'la birlikte Atatürk anıtına karanfil bıraktı.

Erdemli Belediyesi ve Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Haftası dolayısıyla bin öğrenciyi, "Yörük Çocukları Ata'nın Huzurunda" projesi çerçevesinde Ankara'ya Anıtkabir'e götürdü. 25 otobüsle yola çıkan öğrencileri binlerce aile uğurladı. Günün ilk saatlerinde Anıtkabir'e gelen öğrenciler aslanlı yolda bayrak açtı, kortej eşliğinde Ata'nın huzuruna yürüdü. Ata'nın kabrine karanfil bırakan çocukların heyecanları ise dikkat çekti. Anıtkabir ziyareti dev bayrağın açılmasıyla son buldu.

Çocukların gülümsemesinin geleceğin gülümsemesi olduğuna dikkat çeken MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, "5 Kasım 1918'de Mustafa Kemal Paşa Mersin'e geldi ve ilk kez Mersinlileri toplayarak artık vatanımız için mücadele etme zamanının geldiğini söyledi. İşte biz bunları doğru anlatabilmek için Erdemli Belediyemizin düzenlemiş olduğu bu programda bin tane çocuğumuzu Anıtkabir'e getirdik. Atatürk gerçeğini, Atatürk'ün neler söylediğini, Atatürk'ün nasıl bir lider olduğunu, nasıl bir ilkeleri olduğunu anlatarak gülümseyen Mersin'in temellerini atıyoruz" dedi.

"Bin tane öğrencimizle birlikte Atamızın huzurundayız"

Atatürk sevgisini nesiller boyu aktarmanın gayreti içerisinde olduklarına değinen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Onun vizyonunu, onun devlet adamlığını, gelecek kuşaklara aktarmak adına Erdemli'den bin tane öğrencimizle birlikte Atamızın huzurundayız. Kızılelma yolunda ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti devleti Atatürk'ün ilkelerine sahip çıktığı müddetçe inşallah Kızılelma hedefini yakalayacağımızdan bizim zerre kadar endişemiz yok. Gençlerimiz onun için buradalar, onun için Anıtkabir'deler ve Atamızın huzurundalar" diye konuştu.

Öğrenciler heyecanlarını anlattı

Ata'nın huzuruna geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden öğrencilerden Merve Topçu, "Atamızın yattığı yerdeyiz, gururluyuz, 100. yılda burada olmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Anıtkabir'e ilk defa geldiğini belirten öğrencilerden Ayşe Yalçın ise, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Milli Eğitim Müdürümüze ve Belediye Başkanımız Mükerrem Tollu'ya çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Nazlı Keser de, "Atamın yanına geldiğim için kalbim sevinçle dolu" diyerek, düşüncelerini paylaştı.

Anıtkabir'i gezen çocuklar, ardından Etimesgut Belediyesi tarafında yapılan Türk Tarih Müzesini gezdi. Türk tarihini yakından inceleyen çocuklar, Gölbaşı Belediyesi'nin düzenlediği piknikte ise gönüllerince eğlendi. - MERSİN