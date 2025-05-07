Mersin'de Yazılım Uzmanına İşten Atılma ve Darp İddiası

(MERSİN) - Mersin Teknopark'taki bir şirkette çalışan yazılım uzmanı Mehmet Can Üstül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katıldığı için işe gitmediğini, sonraki gün işe gittiğinde ise darbedildiğini ve işten atıldığını ifade etti. Yazılım şirketi ise 1 Mayıs resmi tatil olsa da Üstül'ün izin talebinin reddedildiğini, buna rağmen işe gelmediği için hakkında tutanak tutulduğunu ve iş akdinin feshedildiğini belirtti.

Mersin Teknopark'ta faaliyet yürüten şirkette çalışan yazılım uzmanı Mehmet Can Üstül, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü işe gitmediğini, 2 Mayıs sabahı iş yerine gittiğinde ise yöneticilerinin kendisinden savunma istediğini anlattı.

Savunmasını 17.30'a kadar yazacağını belirterek, avukatını aradığını aktaran Üstül, "Savunmamı hazırlarken masamın başında gelip beni işten zorla çıkarmaya çalıştılar" dedi.

Ancak savunmasını hazırlaması beklenmeden tartaklandığını ifade eden Üstül, şunları söyledi:

"Kollarımdan tutarak, beni zorlayarak, darbederek, tartaklayarak, iş yerinde odaların arasında kovaladılar. Beni 'Artık personel değilsin' diyerek zorla masamdan kaldırıp odaların arasında kovaladılar. En son mutfağa sığındım. Tekrar yakaladılar, kollarımdan tuttular, morarttılar. Ben polisi çağıracağımı söyledim. Polise kamera kayıtlarının silinebileceği şüphesini ilettim. Polis geldi, benden ifade aldı. Olayın nerede, nasıl yaşandığına dair ifade aldı. Sonrasında polislerin isteğiyle dışarı çıktım. Ardından karakola ifade vermeye, sonrasında ise darp raporu almaya gittim. Bana iftirada bulundular. Haksız bir şekilde işten kovdular."

"Kasıtlı bir şekilde yaralamışla"

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Hattı'nın gönüllü avukatlarından Derya Demir de 2 Mayıs'ta Üstül'ün telefonu üzerine olayla ilgilenmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"1 Mayıs'ta işe gitmediği için 2 Mayıs sabahı savunmasının istendiğini söylediler. Ben de savunmayı yazacağımı, 10-15 dakika içinde savunmayı göndereceğimi söylemiştim. 2 dakika geçmeden tekrar beni aradı. 'Burada galiba saldırı olacak' diye korktuğunu söyledi. Ben de vakit kaybetmeden olay yerine gittim. Gittiğimde polis gelmişti, işyerinin önünde Mehmet'le görüşüyorlardı. Aynı sırada Teknopark yetkilisi de ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Daha sonra karakola giderek şikayetçi olduk" diye konuştu.

Demir, Üstül'ün iki kolunda da morluklar bulunduğuna dikkati çekti.

"Resmi tatillerde çalışma konusu tartışmalı"

İşçinin resmi tatilde işe gitmemesinin hukuki tartışma konusu olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Resmi tatilde çalışacağım onayı veren işçinin resmi tatillerde çalışması gerektiği söyleniyor ama şöyle bir durum var; bir-iki yıl önce şirkete geliyorsunuz, önünüze sözleşme konuluyor. Orada hiçbir müzakere şansınız yok. Mecburen kabul ettiğiniz bir şey. İş sözleşmelerindeki beyan açık onay değildir. Velev ki açık onay var ve işçi resmi tatilde işe gitmedi, İş Kanunu çok açık. Ahlak kurallarına aykırılığı düzenleyen maddede işçinin devamsızlığı var. Ama o madde şunu söylüyor: ya işçi 2 gün üst üstte mazeretsiz şekilde işe gitmeyecek ya ayda toplam 3 defa mazeretsiz olarak işe gitmeyecek ya da resmi tatilden sonraki günde işe gitmeyecek. Örneğin 1 Mayıs'ta resmi tatilde işe gitmedi, 2 Mayıs'ta da gitmezse ancak iş akdi feshedilebilir. Ama Mehmet arkadaşımız 2 Mayıs'ta işinin başındaydı. Yüksek ihtimal, yaka paça çıkarılmasının nedeni devamsızlık tutanağı tutulmak istenmesiydi. Eğer 2 Mayıs'ta işe gelmediğini kanıtlasalardı o zaman haklı fesih olacaktı. Bir günlük devamsızlık fesih sebebi değildir. İş mahkemesine dava açtığımızda kazanacağımızı düşünüyoruz."

İşveren suçlamaları reddetti

Yazılım şirketi yetkilileri ise 1 Mayıs resmi tatil olsa da Mehmet Can Üstül'ün izin talebinin reddedildiğini, buna rağmen işe gelmediği için hakkında tutanak tutulduğunu ve iş akdinin feshedildiğini, Üstül'ün tartışma çıkarması üzerine de polisi kendilerinin çağırdığını iddia etti.