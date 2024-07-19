Üye Girişi
Haberler

Mersin'de yapımı devam eden konutlar hakkında Vali Pehlivan incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından planlanan 2 bin konutun yapımına başlanan inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Vali Pehlivan, konutların 2025 yılında tamamlanarak teslim edileceğini belirtti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Mersin'de planlanan 2 bin konut kapsamında 2023 yılı Ağustos ayında yapımına başlanan konutların inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Merkez Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi'ndeki 486 konutluk inşaat sahasındaki incelemelerinde yetkililerden son durumla ilgili bilgi alan Vali Pehlivan, "2025 yılının başında tamamlanacak ve teslim edilecek olan bu konutları ilimize kazandırdıkları için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Başkanlığımıza, her kademede katkı ve emeği olanlara ilimiz adına şükranlarımızı sunuyor, konutların hak sahibi olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Yatay mimariye uygun, bodrum+zemin+4 kat şeklinde 24 bloktan oluşan ve toplamda 486 konutun yapıldığı inşaatlarda yüzde 58 seviyesine ulaşıldığı belirtildi.

Vali Pehlivan'a incelemeleri sırasında Mezitli Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, Bozön Mahalle Muhtarı İbrahim Duman eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Hamza Pehlivan İklim Değişikliği Mersin Toki Emlak Yerel Güncel Haberler

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

 KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

 Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title