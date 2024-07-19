Mersin'de yapımı devam eden konutlar hakkında Vali Pehlivan incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Mersin'de planlanan 2 bin konut kapsamında 2023 yılı Ağustos ayında yapımına başlanan konutların inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Merkez Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi'ndeki 486 konutluk inşaat sahasındaki incelemelerinde yetkililerden son durumla ilgili bilgi alan Vali Pehlivan, "2025 yılının başında tamamlanacak ve teslim edilecek olan bu konutları ilimize kazandırdıkları için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Başkanlığımıza, her kademede katkı ve emeği olanlara ilimiz adına şükranlarımızı sunuyor, konutların hak sahibi olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Yatay mimariye uygun, bodrum+zemin+4 kat şeklinde 24 bloktan oluşan ve toplamda 486 konutun yapıldığı inşaatlarda yüzde 58 seviyesine ulaşıldığı belirtildi.

Vali Pehlivan'a incelemeleri sırasında Mezitli Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, Bozön Mahalle Muhtarı İbrahim Duman eşlik etti. - MERSİN