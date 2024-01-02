Mersin'de tarihi Çankaya İlkokulu restore edilecek

Mersin'de tarihi Çankaya İlkokulu, Akdeniz Belediyesinin girişimleriyle restore edilecek.

Akdeniz Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yaptı. Toplantıda, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli tarihi Çankaya İlkokulunun restorasyon işlerinin, Mersin Valiliği bünyesinde kültür varlıkları katkı payı bütçesi ile yaptırılması, restorasyon işlerinin katkı payından destek sağlanmayan kısmının ise belediye bütçesinden karşılanması konusunda protokol imzalamak üzere Başkan Gültak'a yetki verilmesi hakkındaki konu görüşüldü. Komisyonlardan oy birliği ile gelen teklif, meclis üyelerinin de oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine söz alarak meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Gültak, Anıtlar Kurulundan izin geldiğini söyledi, okulun yanına yapılan kaçak bina için de yıkım kararı aldıklarını belirtti.

"Çankaya İlkokulu, kırmızı çizgilerimden birisi"

Başkan Gültak, kaçak yapının yıkımı için en kısa sürede ihaleye çıkılması noktasında belediye bürokratlarına talimat vererek, "Bu okul, benim için kırmızı çizgilerimden bir tanesi. Ben de o okulda 5 yıl boyunca okudum, eğitim aldım. Okulumu kimseye kaptırır mıyım? Zaten 17 yıldır bomboş duruyor, kimse ilgilenmiyordu. Ancak biz göreve gelince okul radara girdi. Yasaların izin verdiği noktada hızla ihaleye de çıkacağız ve Vali Bey ile birlikte Çankaya İlkokulumuzun restorasyonunu tamamlayacağız" dedi.

"Mersin'in tarihine güzel bir imza attık"

Okulun bahçesinde yükselen kaçak binanın öncelikli olarak yıkılacağı sözünü yineleyen Başkan Gültak, "Buradan bir kez daha söz veriyorum; herkes rahat olsun. Ben burada olduğum sürece o kaçak bina orada kalamaz. Her halükarda yıkacağız. Zira Çankaya İlkokulumuz yıllarca o halde kaldı, gelen giden her yönetici sadece bakmakla yetindi. Ama bu da hem meclis, hem belediye başkanı olarak bizim farkımız olsun. Biz uğraşmasaydık nice 5 yıllar daha geçerdi. Yine herkes bakardı, 17 yıldır bakmışlar. Ama önemli değil. Tarihe hep birlikte güzel bir imza attık diye düşünüyorum. Verdiğiniz destekten dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mesudiye'nin 47 yıldır muhtarlığını yapan Osman Kütük'ün adı parka verildi

Meclis toplantısında, ilçeye bağlı Mesudiye Mahallesi'nin sokakları arasında kalan ve ismi olmayan parka, mahallede aralıksız şekilde 47 yıl muhtarlık yapan Osman Kütük'ün adının verilmesi ile ilgili komisyonlardan oy birliği ile gelen teklif, meclis üyelerinin de yine oy birliği ile kabul edildi.

Denetim komisyonu üyeleri seçildi

Akdeniz Belediye Meclisinin, Mustafa Gültak başkanlığında yapılan 2024 yılının ilk toplantısında, Meclis Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi de yapılırken, oylama sonucunda meclis üyeleri Aydın Egin, Salih Akbaş ve Mahmut Dönmez denetim komisyonu üyeliklerine seçildi. Denetim Komisyonu toplantılarında görevlendirilenlere ödenecek günlük ile görevlendirilecek kişi/gün sayısının tespitine ilişkin teklifin oy birliği ile kabulünden sonra diğer gündem maddelerine geçildi. Mecliste, Yalınayak Mahallesi'nde belediyeye ait bir taşınmazın Türkiye Diyanet Vakfına ait araziyle takası hakkındaki teklif komisyonlara havale edildi. Ayrıca Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararına istinaden, Nüzhetiye Mahallesi'nde bulunan 1'inci grup tescilli taşınmaz kültür varlığına ilişkin restorasyon projesi ve raporun değerlendirilmesinde 3.2. nolu plan notunun iptal edilmesi, hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Notu Plan Değişikliğiyle ilgili komisyonlardan gelen konu görüşüldü. Konu, üyelerin oy birliği ile kabul.

Bazı taşınmazların devri kabul edildi

Toplantıda; belediyeye ait veya belediyenin hissedarı olduğu, başka kurumlarca kullanılan ve belediye hizmetlerinde kullanılmayan bazı taşınmazların, Personel Anonim Şirketi'nin SGK prim borcuna karşılık, belirlenecek rayiç bedel üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna devriyle ilgili komisyonlardan oy çokluğu ile gelen teklif de görüşüldü. Farklı siyasi partilerden meclis üyelerinin görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirmesinden sonra oylamaya sunuldu. Oylama sonucu teklif, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. - MERSİN