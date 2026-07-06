Haberler

Serinlemek isteyenler, plajları doldurdu

Serinlemek isteyenler, plajları doldurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve okulların tatil olmasıyla plajlar doldu. Tatilciler denize girerek serinlerken, Kızkalesi'nde yoğunluk yaşandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de son bir haftadır etkili olan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklar nedeniyle plajlar doldu. Hem okulların tatil olması hem de sıcakların gelmesiyle plajları dolduranlar denize girerek serinleyip, eğlenceli vakit geçirdi.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de son bir haftada hissedilen sıcaklık nemle birlikte 40 dereceye kadar dayandı. Mersin'in yanı sıra yurt genelinde de sıcaktan bunalan birçok aile rotayı deniz kenarlarında aldı. Okulların da tatil olmasını fırsat bilen ailelerin tercih ettiği yerlerden olan Mersin'de sahillerin neredeyse tamamında yoğunluk yaşandı. Denize girerek serinleyen tatilciler, aynı zamanda çeşitli aktivitelere katılarak eğlenceli vakit geçirdi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi'nde ise diğer turizm noktaları gibi binlerce misafiri ağırladı.

Mersin'in dünyaya açılan kapısının Kızkalesi olduğuna belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, "Şu anda deniz sıcaklığı ideal ve çok güzel. İlave olarak hava da çok güzel. Gelen aileler kendilerini denizde buluyorlar. Haliyle böyle olunca talepler çoğaldı, biz de son derece memnunuz" dedi.

Kızkalesi'nin özel bir yanının denizin 25 metreden sonra derinleşmesi olduğuna dikkat çeken Öztop, "Dolayısıyla yüzme bilmeyen kardeşlerimiz, özellikle yaş almış ve engelli kardeşlerimiz için çok ideal bir denizimiz var. Okullar tatil oldu. Tatille beraber zaten rezervasyonlarımız arttı. İlave olarak havaların ısınmasıyla beraber şu anda inanılmaz bir noktadayız talep anlamında. Otellerimizde çok ciddi rezervasyonlar var ve misafirler çevre illerden, her yerden geldiler" ifadelerini kullandı.

Tatilcilerden Erdal Yılmaz, "Almanya'dan tatile buraya geliyoruz. Memleketime daha gitmedim. Burası benim memleketimin yerini aldı gibi oldu yani. Biz buraya senede bir geliyoruz. Çünkü Almanya'da iklim burası gibi değil. Orada güneş hasreti çekiyoruz. Kemiklerimiz ağrıyor, D vitamini eksikliğini yaşıyoruz. Buraya geldiğimizde kısa sürede de olsa sağlığımıza kavuşuyoruz" diye konuştu.

Okulların tatil olmasıyla birlikte ailesiyle Kahramanmaraş'tan gelen çocuklardan Yağız Taşkıran ise, sıcak havada denize girip serinlediğini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara'da ilk kez sokağa indi! Markayı fark eden gururunu saklamıyor
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ekmekte yeni dönem başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Trump için Ankara'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı

Trump 1000 kişiyle geliyor! Ankara'da benzeri görülmemiş önlem
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti

TRT'den yeni dünya kupası gafı! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti