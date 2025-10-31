Haberler

Mersin'de '81 İl 81 Anaokulu Projesi' Kapsamında Yeni Anaokulu Açıldı

Mersin'de '81 İl 81 Anaokulu Projesi' Kapsamında Yeni Anaokulu Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde '81 İl 81 Anaokulu Projesi' kapsamında Hatice Ata Tekin Kızılay Anaokulu açılışı yapıldı. Törene Binali Yıldırım ve Mersin protokolü katıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde "81 İl 81 Anaokulu Projesi" çerçevesinde yapılan "Hatice Ata Tekin Kızılay Anaokulu" Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım katıldığı törenle açıldı.

81 İl 81 Anaokulu Projesi çerçevesinde Türk Kızılay'ı İstanbul Şube Başkanlığı tarafından inşa edilen okula bağışçı Yücel Tekin'in anne ve babasının ismi verildi. Mut Hatice Ata Tekin Kızılay Anaokulu için bugün açılış töreni yapıldı. Törene Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Mersin Valisi Atilla Toros, Kızılay Genel Başkan vekili Mustafa Sarı, milletvekilleri, Türk Kızılay İstanbul Merkez Şube Başkanı Yılmaz Sezgin,İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Özdemirli, İl Müftüsü Aydın Yığman, diğer il ve ilçe protokolü, hayırsever Yücel Tekin, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

4 sınıfta 7 öğretmen ve 106 öğrenci kapasitesiyle hizmet veren anaokulla ilgili konuşan Vali Atilla Toros, "Tüm alanlarda olduğu gibi eğitimde de yatırımların hız kesmeden sürdüğü ilimizde açılan her yeni okul ile eğitim alt yapımız her geçen gün güçleniyor. İşte bugün açılışını yaptığımız bu ana okulu tamda bu dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biridir. 81 il 81 anaokulu projesi ile ülkemizin dört bir yanına yayılan bu eğitim yuvaları devletimizin eğitime verdiği önemi hayırseverlerimizin vefasını ve milletimizin gönül zenginliğini bir araya getirmektedir" dedi.

Açılışta konuşan TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ise, "Beni en fazla heyecanlandıran işte birazdan kurdelesini keseceğimiz Tekin ailesinin yaptırdığı Hatice Ata Tekin Anaokuludur. Çünkü burada yetişecek yavrularımız bizi 21'inci yüzyıla ve daha sonraki parlak dönemlere taşıyacak eğitim ordularıdır"diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Yıldırım, katkılarından dolayı hayırsever Yücel Tekin'e teşekkür ederek berat takdimi yaptı. İl Müftüsü Aydın Yığman'ın duasının ardından kurdele kesimi yapılarak okul resmen hizmete açıldı. Protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle buluştu ve hediyeler verdi. Etkinlik, okulun bahçesine zeytin fidanı dikimiyle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartman sakini: Evimiz hasar aldı, gidecek yerimiz yok

Türkiye'yi sarsan faciada dehşeti yaşadılar: Gidecek yerimiz yok
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Abraham, Galatasaraylı minik taraftarla fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu

Galatasaraylı minikle fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.