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Mersin'de 3 Katlı Evde Yangın Çıktı: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bulunan 3 katlı bir yayla evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

Mersin'de 3 katlı evde yangın

MERSİN - Mersin'de 3 katlı yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Çamlıyayla ilçesine bağlı Kale Mahallesi Tahtalıköprü Sokak'ta meydana geldi. İ.Ç.'ye ait kiracıların da kaldığı 3 katlı evde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sakinlerinin bulunduğu esnada çıkan yangın, ahşap malzeme nedeniyle hızla yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - Yerel
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