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Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre görevine başladı

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre görevine başladı
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HSK Kararnamesi ile Düzce'den Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre, Mersin Adliyesi'nde düzenlenen karşılama töreninin ardından yeni görevine resmen başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre, yeni görevine başladı.

Mersin Adliyesine gelen Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ömer Faruk Güngör, İsmail Teker, Taşkın Çörekli, Oğuzhan Murat, İsmet Güdümen, Zafer Seçkin ve Muti Yeter ile adliye müdürleri karşıladı. Karşılama sırasında Başsavcı Emre'ye çiçek takdim edilerek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen karşılamanın ardından Başsavcı Yasin Emre, kendisini karşılayan başsavcı vekilleri ve yazı işleri müdürleriyle bir süre sohbet etti. Daha sonra makamına geçen Emre, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevine resmen başladı.

HSK Kararnamesi kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yasin Emre'nin, önümüzdeki günlerde adliyedeki birimleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alması bekleniyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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