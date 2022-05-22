Mersin Büyükşehir'in Ana Sponsorluğunda 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Başladı - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda düzenlenen 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı. Gala açılış konserinde sahne alan Festival Orkestrası, Mersin Kültür Merkezi'ndeki performansıyla müzikseverlere güzel bir gece yaşattı.

Mersin'i dünyaya tanıtan önemli festivallerden biri olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 20'nci yılında da ilk günkü coşkusuyla açılışını yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğundaki festivalin Açılış gala konseri, Murat Cem Orhan şefliğindeki Festival Orkestrası'nın performansıyla düzenlendi. 11 Haziran'a kadar sürecek festivalde, çeşitli etkinlikler yapılacak.vFestival açılış konseri öncesinde geleneksel ödül töreni de düzenlendi. Mersin Şehir Tiyatrosu ekibi festivalin 'Sanat Ödülü'ne layık görüldü.

Festival açılış konserine; Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Festival Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Mersin'in eski Valilerinden Akif Tığ, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Sembol Tarhan, Mersin Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici, Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, ilçe belediyelerinin yöneticileri ve çok sayıda müziksever katıldı.

"BÜTÜN BU İŞLERİ HALKIMIZLA BİRLİKTE YAPIYORUZ"

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı'nın festivalin 20'nci yılına dair kısa konuşmasıyla başlayan etkinlik, ödül töreni ile devam etti. Yağcı, "Bütün bu işleri halkımızla birlikte yapıyoruz. Bu işe katkı veren herkese kocaman bir alkış istiyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adına Özdülger, 'Özel Ödül' ve 'Kent Ödülü'nü sahiplerine verdi. Bu yılki festivalde de değerli ödüller dağıtıldı.

Ödül töreninde; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adına Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, ayrı dallarda ödüle layık görülen kurumları tebrik ederek, plaketlerini verdi. Festivalin 20'nci yıl 'Özel Ödül'üne layık görülen Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu adına tiyatrocu Murat Çapar ve yine 'Kent Ödülü'ne layık görülen İçel Sanat Kulübü adına Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Baskın'a plaketlerini veren Özdülger, festivale nice ömürler diledi.

SANAT ÖDÜLÜ MERSİN ŞEHİR TİYATROSU'NA

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 'Sanat Ödülü'ne Mersin Şehir Tiyatrosu layık görüldü. Ödülü Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak aldı. Atak, "Bu ödülü bütün tiyatromuz adına onurla kabul ediyorum" dedi.

"MERSİN İÇİN NE YAPSAK AZ"

Festivalin açılış konserinde, yeni bir yılın heyecanını yaşayan festival yürütücüleri ve müzikseverler duygularını dile getirdi. Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "Mersin için ne yapsak az. Bizler hiç karşılık beklemeyen gönüllü neferleriz. Öyle olmaya da devam edeceğiz. Bu vatan, bu halk bunu hak ediyor. 20 gün sonra bu festival bitecek biz ertesi gün kent için yeniden çalışmaya başlayacağız. İlle de klasik müzik sevsin diye mi? Hayır, çok sesli müzikle buluşsun diye" dedi.

"KENTİMİZ VE ÜLKEMİZ ADINA UZUN SOLUKLU, DAHA NİCE GÜZEL FESTİVALLER OLMASINI DİLİYORUM"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, kentte önemli bir yeri olan festivalin Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti. Özdülger, "Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in sanata ve kültüre her zaman öncü yaklaşımı sebebiyle ayrıca bir sanatçı olarak gururumu ifade etmek isterim. Kentimiz ve ülkemiz adına uzun soluklu, daha nice güzel festivaller olmasını diliyorum" dedi.

"KENT ORKESTRAMIZ DA BU FESTİVAL KAPSAMINDA ZEYNEP CASALİNİ'YE EŞLİK EDECEK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi adına festivalin yürütme kurulu üyeliğini yaptığını ifade eden Özdülger, "Birbirinden kıymetli ulusal ve uluslararası çapta sanatçılarla, gruplarla bir arada olacağız. Ben aynı zamanda Büyükşehir Belediyemiz adına yürütme kurulu üyelerinden biriyim. Repertuvarı ve sanatçıları belirlerken bu konuda hassasiyet gösterdik; kentin dinamiklerini tutmak ve o enerjiyi verebilmek anlamında. Ayrıca kurumum adına başka bir gurur duyuyorum. Çünkü Kent Orkestramız da bu festival kapsamında Zeynep Casalini'ye eşlik edecek. Dolayısıyla bu gurur bambaşka bir gurur benim için. Müzik birleştirir. Müzik, sanat hem iyileştirir hem de şifalandırır" diye konuştu.

"MERSİN İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR KATMA DEĞER"

Festivali en başından beri takip ettiğini belirten müziksever Selah Sever, "Ekibi biliyorum, çok iyi. Mersin için çok büyük bir katma değer. Uluslararası sanatçılar geliyor, izleme olanağı buluyoruz. Mersin'e değer katıyor. Kerev Görsev'i izlemeyi heyecanla bekliyorum. Bu festivali de baştan sona destekliyorum. Güzel bir festival Mersin için" diye konuştu.

"MERSİN'E ÇOK BÜYÜK DEĞER KAZANDIRAN BİR FESTİVAL"

Muzaffer Ağyar ise festivale son 5 yıldır katıldığını söyleyerek, "Bence Mersin'e çok büyük değer kazandıran bir festival. Ben biraz geç keşfettim ama iyi ki keşfetmişim diyorum. Farklı kültürlerden farklı dillerden sanatçılar geliyor. Buna tanık oluyoruz. Mersin mozaiği geniş olan bir coğrafya. Kozmopolitliğin artısı var. Farklı kültürler bir araya geldiğinde etkileşimde bulunuyor. Farklı kişiler, kültürler bir araya geldiğinde bir sentez oluşabiliyor. Mersin de bu anlamda bunu tamamlayan bir şehir. Özellikle Mersin Müzik Festivali de buna çok büyük değer katıyor" dedi.