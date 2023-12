Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal projelerle vatandaşlara destek oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde hayata geçirilen projelerle gencinden yaşlısına, hastasından hamilesine kadar her kesime dokunmaya devam ediyor.

Sağlıklı nesiller yetiştirmek için yeni doğan bir bebeğin ilk anından itibaren yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bireylerin ilkokul, lise, üniversite dönemlerindeki eğitim hayatından, onlara iş yaşamında sağlanabilecek kolaylıklara ve bireylerin sağlıklı yaş almalarına kadar bir ömür boyunca verdiği hizmetler ile vatandaşların hayatlarına dokunmayı sürdürüyor. 'Hamile Bakım Sütü' projesi ile kentte yaşayan hamile kadınlara gebelik süreleri boyunca destek olan Büyükşehir Belediyesi, anneler bebeklerini kucaklarına aldıkları andan itibaren de 'Hoş geldin bebek yeni doğan paketi' projesi çerçevesinde verdiği bebek bakım paketleri ile hem anneyi hem de bebeğini düşünüyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, 'El bebek gül bebek' projesi ile de asgari ücret ve altı gelire sahip 6-12 aylık bebeği olan ailelerin hane geçimlerine destek olmaya devam ediyor.

Projeyle bugüne kadar 45 bin 908 adet paket dağıtımı yapılırken, 'Hamile bakım sütü' projesi ile de bugüne kadar 408 bin 959 adet süt paketi annelere teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında başlayan 'Hoş geldin bebek yeni doğan paketi' projesi ile de 2 bin 119 aileye hizmet verdi.

Çocukların beslenmelerine katkı sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede ihtiyaç sahipliği belirlenmiş okullarda ilkokul çağındaki çocuklara 'Süt senin gurur Mersin'in' projesi çerçevesinde süt dağıtımı yapıyor. Bugüne kadar 4 milyon 264 bin 904 adet süt paketi çocuklara ulaştırıldı. 'Kuruyemiş dağıtımı' çerçevesinde ise temel besin maddelerine ulaşmakta zorlanan öğrencilerin yoğun olduğu bölge okullarında dağıtımlara devam ederken, bugüne kadar 75 bin kuruyemiş paketi dağıtımı yapıldı. Büyükşehir tarafından ayrıca, 'Vahap Amca ile tatlı günler' projesi çerçevesinde kırsal ve dezavantajlı mahallelerde yaşayan ve alt sosyoekonomik düzeyde olan vatandaşlara ve çocuklara ücretsiz olarak limonlu dondurma, limonata ve kek gibi atıştırmalıklar dağıtılıyor. Bugüne kadar 89 bin 537 adet limonata, 210 bin 930 adet limonlu dondurma, 41 bin adet mamul, 4 bin 600 kokulu çörek, 42 bin 6 adet kek dağıtımı gerçekleştirildi.

"21 bin 744 öğrenci YKS'ye, 5 bin 293 öğrenci LGS'ye belediyenin kurs merkezlerinde hazırlandı"

'Eğitimde fırsat eşitliği' ilkesini temel alarak hizmetler üreten Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz hizmet verdiği eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri ile öğrencileri lise ve üniversitelere hazırlarken, sınav sonucunda başarı göstererek üniversiteye yerleşen öğrencilere de geçim sıkıntısı yaşamamaları adına öğrenim yardımı sunuyor. Mersin'de üniversiteyi kazanan öğrencilere ev ortamını aratmayacak yurt ve konukevleri sunan Büyükşehir Belediyesi, bu sayede öğrencilerin en büyük problemi olan barınma sorununu da ortadan kaldırıyor. Bugüne kadar 21 bin 744 öğrenci YKS'ye, 5 bin 293 öğrenci ise LGS'ye Büyükşehir Belediyesi ile hazırlandı. LGS kurs merkezlerinde merkez ve Tarsus'ta ki şubelerde öğrencilere öğle yemeği desteği sunulurken, kurs merkezine devam eden öğrencilerin ve YKS'ye giren öğrenciler arasında ailesi halk kart desteği alan öğrencilerin giriş ücretleri yatırılıyor. Büyükşehir Belediyesinin çamaşır kafe hizmetinde ise üniversite öğrencilerine çamaşır yıkama-kurutma, ütü, çay, mini kütüphane ve kış aylarında sabahları çorba hizmeti sunuluyor. Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde olmak üzere 2 çamaşır kafe bulunuyor.

Eğitim hayatını çeşitli nedenlerle aksatmak zorunda kalan kadınlar da okuma yazma bilmediği için günlük hayatlarında karşılaştıkları zorlukları belediyenin okuma yazma kursları sayesinde bir bir aşıyor. Mersin'in merkez ilçelerinin kırsal mahalleleri ile merkez dışı ilçelerde ikamet eden ve Mersin'deki üniversite veya kamu hastanelerinde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının geçici olarak kalabileceği Dosthane ise bugüne kadar 2 bin 693 kişiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi, istihdam alanında da projeler üreterek vatandaşlara katkı sunmaya devam ediyor. Kariyer Merkezi ile iş arayanlara, öğrencilere ve gençlere kariyer yolculuklarında destek olan Büyükşehir Belediyesi, MERCEK meslek edindirme ve eğitim merkezleri ile sunduğu sayısız kursla da vatandaşları iş hayatına hazırlıyor. Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik verdiği hizmetlerle de hayatları kolaylaştırmaya devam ediyor. Şiddete maruz bırakılan kadınlar, hayata geçirilen kadın konuk evinde konaklayarak psikolojik, hukuki ve sağlık desteklerinden yararlanabiliyor. Büyükşehir Belediyesinin, kadın danışma merkezlerinden özellikle otogarda yer alan birimi kente ilk defa gelen ve şehri tanımayan kadınlara hizmet vererek, sadece Mersinlilerin değil şiddete maruz bırakılan tüm kadınların yanında oluyor. Üretici kadın stantları ile kadın emeğine verdiği değeri bir kez daha ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar birçok kadının istihdama katılmasına da katkı sundu.

"Bugüne kadar 556 bin 649 Ramazan kolisi dağıtıldı"

Büyükşehir Belediyesi 'Halk Kart' projesinden yararlanan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlar, her ay düzenli olarak evlerine alışveriş yapabiliyor ve ihtiyaçlarını gideriyor. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi toplam 66 bin 242 hane halk kart hizmetinden yararlandı. 14 bin 589 hane ise kıyafet evlerinden yararlandı. Büyükşehir Belediyesi, engelli, yaşlı veya sağlık sorunu olan ve bu nedenle evde yemek yapamayan vatandaşlar için de aşhane hizmeti ile hafta içi 5 gün tek öğün olmak üzere 3 çeşit ücretsiz sıcak yemeği evlere kadar götürüyor. Günlük ortalama bin 709 hane de aşhane hizmetinden yararlanıyor. 'Bir ekmek bir çorba' projesi ise kış mevsimi boyunca 61 farklı noktada vatandaşların içini ısıtıyor. 42 farklı noktada faaliyet gösteren mahalle mutfakları ile vatandaşlar büyükşehir sayesinde 3 kap yemeğe 6 TL ile ulaşabiliyor. Her Ramazan içerisinde sıvı yağ, makarna, şeker, pirinç, bulgur, tuz, un ve zeytin gibi temel gıda maddelerinin yer aldığı erzak kolisi, Mersin'in 13 ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Bugüne kadar 556 bin 649 adet Ramazan kolisi ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Mersin'de yaşayan çölyak hastalarına her ay 3 kilogram un ve 84 adet roll ekmek yardımları yaparak, hane geçimlerine katkı sağlıyor. Büyükşehir mola evleri, sosyal uyum merkezi, emekli evi ve mobil kuaför ile sosyal dayanışmayı güçlendiriyor. Doğal afet veya yangınlarda evleri zarar görenlere de verdiği ev bakım ve onarım hizmeti ile eşya yardımı yapan büyükşehir, vatandaşlarını en acı gününde dahi yalnız bırakmayarak defin ve taziye hizmetleriyle yanlarında oluyor. Büyükşehir belediyesi, taziye evlerinde şimdiye kadar yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladı. Ayrıca vatandaşların talebi üzerine cenaze evlerine taziye yemeği desteği sunuyor.

Belediyenin sosyal yardımlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, ALO 185 veya Teksin üzerinden başvuruda bulunabilir. - MERSİN