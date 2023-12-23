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Mersin Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Yerli Malı Haftası Etkinliği Düzenledi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere yönelik bir etkinlik düzenledi. İlkokul öğrencileri, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Meyve ve Sebze Hal Kompleksi'ni gezdi ve yerli malı kullanmanın önemini öğrendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ' Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere yönelik bir etkinlik yaptı. İlkokul öğrencilerine yönelik yapılan etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Meyve ve Sebze Hal Kompleksi gezdirildi.

Çocukların Yerli Malı Haftasını benimsemesi, tutumlu olması, yatırım yapması ve yerli malı kullanmanın önemini anlaması amacıyla Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, örnek olarak limon paketleme süreci de anlatıldı. Çocuklar limonun sınıflandırılması, paketlenmesi, kasalara yerleştirilmesi ve sevkiyat aşamalarına birebir şahit oldular. Etkinlikte çocuklara yine yerli üretim olan portakaldan yapılan portakal suyu ve mandalina ikram edildi. Büyükşehir belediyesi ekipleri de çocuklara içerisinde narenciye ürünlerinin olduğu paket hediye etti. Çocukların gezisine Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Leyla Karataş Şahin ile Mersin Halciler Derneği Başkanı Münir Şen de eşlik etti. Zabıta Dairesi Başkanı Leyla Karataş Şahin, Tutum, Yatırım ve Türk Malı Haftası çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Meyve ve Sebze Hal Kompleksi'nde çocuklara yönelik bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. Amaçlarının, çocuklara Mersin'de üretilen ürünlerin tüketiciye ulaşma yolculuğunu anlatmak olduğunu söyleyen Şahin, "Biz Mersin Hal Kompleksimizi tanıtmayı, üreticiden tüketiciye kadar uzanan bir yolculuğu çocuklarımıza anlatmak istedik. Mersin Hal Kompleksi Türkiye ve Ortadoğu'daki en büyük hal komplekslerinden birisidir. Mersin'de üretilen ürünün tüketiciye varana kadar her aşaması, Hal Kompleksi'nin içerisinde gerçekleşir. Okullarımızın ziyareti bizi çok memnun etti. Kompleksimizi tanıtmamız için de bize bir vesile oldu" dedi.

Çocuklardan Zenan Döner, gerçekleşen ziyaretten çok mutlu olduğunu belirterek, "İçeride makine vardı, kasalar geliyordu, ablalar kasaları alıp limonları dolduruyorlardı" diye konuştu.

Niyazi Kayra Can ise gezi sayesinde yerli malını öğrendiğini ifade ederek, "Bizim kendi ürettiğimiz mallara yerli malı denir. İçeride büyük kasalar, meyveler ve bir makine gördüm, makine kasaları taşıyordu. Önceden sormuştum, nasıl oluyor demiştim, artık öğrendim. Bundan sonra kullandığım giyecek ve yiyeceklerin yerli malı olmasına dikkat edeceğim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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