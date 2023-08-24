Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yayla Konserleri' Toroslar'da Devam Etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun yeni rotası Toroslar'a bağlı Güzelyayla Mahallesi oldu. Sevilen türkülerin seslendirildiği konserde, yayla sakinleri güzel bir akşam geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen 'Yayla Konserleri' devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun bu haftaki durağı Toroslar İlçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi oldu. Her yaş grubunun eğlendiği ve en sevilen türkülerin seslendirildiği konsere, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Özalp Önal da eşlik etti.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, şunları söyledi:

"Ben de buraların insanıyım. Hepimiz çiftçiyiz köylüyüz, hepimiz alın terimizle çalışan, eli ayağı nasırlaşmış insanlarız. Hayvanı da, tarlayı da, emeği de biliriz. Kızılbağ'ımıza şenlikleri getirdik. Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları çok değerli, Başkan'ımız Vahap Seçer herkesi düşünür. Mersin Milletvekili olarak ben de hepinizin emrindeyim. Herkesle aynı dili konuşup, aynı havayı soluyan, derdiyle dertlenen biri olarak vatandaşlarımızın yanındayım."

Türk Halk Müziği Topluluğu'nun dillere destan eserleriyle vatandaşlarını coşturduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Özalp Önal da şöyle konuştu:

"Konserleri ilçelere taşıyan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'mızın katkıları için çok teşekkür ediyorum.7/24 Mersin için çalışan, Kızıbağ'da, Değnek'te, Tırtar'da, Sağlık Mahallesi'nden başlayarak bütün Toroslar'da ve tüm Mersin'de gecesini gündüzüne katarak çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in saygı ve selamlarını getirdim."

Yayla konserlerini ilçelere taşıyarak yayla sakinlerine güzel bir akşam yaşattıklarını dile getiren Türk Halk Müziği Topluluğu Orkestra Şefi Erdal Koşar, şunları kaydetti:

"Yayla konserlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toroslar'ın Güzelyayla'sındayız. Orkestramızla güzel bir konsere hazırlandık, heyecan her zamanki gibi doruktaydı. Sanattan uzak kalmış köylerimize, yaylalarımıza sahil kesimlerinde yaptığımız konserlerimize ve festivallerimize katılamayan hemşerilerimize müzik ziyafeti yaşatıyoruz. Yazın yaylalara çıkan vatandaşlarımız merkezdeki konserlere katılamadığı için bizler etkinliklerimizi onların ayağına götürüyoruz. Konserlerimize Türkiye'nin dört bir yöresine ait ezgilerle başlayıp halaylarla devam ediyoruz. Dinleyicilerimizi müziğin ritmiyle mutlu bir akşam geçirmelerini sağlıyoruz."

Etkinliklerle birlikte yayla sakinlerinin çok eğlendiğini ve moral bulduğunu belirten Güzelyayla Mahalle Muhtarı Yasin Öz ise "Büyükşehir Belediyesi'nden çok güzel hizmetler alıyoruz. Vahap Başkanımızdan çok memnunuz. Büyükşehir ekipleri her derdimize koşuyor, her hizmeti anında bize ulaştırıyor. Konser öncesinde şenliğimiz vardı ve çocuklara oyuncaklar dağıttılar. Biz 400-500 çocuk olur diye düşündük ama daha fazla katılım oldu, çok memnun olduk. Çocuklarımızı sevindirdiler. Konser, sayesinde kulaklarımızın pası silindi" şeklinde konuştu.