Mersin Büyükşehir Belediyesi Mobil Mutfak Tırı ile İlçeleri Geziyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 48 noktada kurduğu Mahalle Mutfakları'nın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Mobil Mutfak Tırı' ile de ilçeleri gezerek, vatandaşlara 3 çeşit yemeği 10 TL'ye ulaştırıyor.

Şehrin 48 noktasında 3 çeşit yemeği 10 TL'ye vatandaşa ulaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mobil Mutfak Tırı ile de ilçeleri gezmeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen ve kısa sürede yaygınlaştırılan hizmetin son durağı ise Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi oldu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen ve kısa sürede yaygınlaştırılan hizmet, ekonomik olarak sıkıntı yaşayan, yemek yapamayan vatandaşlar ve özellikle de üniversite öğrencileri için başlatıldı. Uygulama kapsamında, ilçelerde birer haftalık sürelerle hizmet vermek amacıyla yola çıkan Mobil Mutfak Tırı'nın bu haftaki durağı Tarsus oldu. Tarsus'tan Anamur'a kadar 13 ilçenin tamamını gezen Mobil Mutfak Tırı'na Yenice Mahallesi'nde ilgi oldukça yüksek oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aşhane'de aşçı olarak görev yapan Zafer Ersoy, Mobil Mutfak Tırı'nın doğal afetlerde, yardıma ihtiyaç olan yerlerde ve acil durumlarda hizmet için devreye girdiğini ifade etti.

Ersoy şu açıklamayı yaptı:

"VATANDAŞIMIZ 10 LİRAYA 3 ÇEŞİT YEMEKLE RAHATLIKLA DOYUYOR"

"Yenice'de Mahalle Mutfağı olarak yemek çıkarttık ve vatandaşa ulaştırdık. Özellikle kadınlar ve yaşlılar seviniyor. Vatandaşın ekonomik durumu kötü olduğu ve Mobil Mutfak'ta da yemek çok ucuz olduğu için memnun kalıyorlar. İlk olarak içeride ön hazırlığımızı yapıyoruz. 2 kazanımız var, yemekleri pişiyoruz ve paketleme yapılıyor. Daha sonra da vatandaşa satışa sunuyoruz. Şu anda 250 kişilik yaptık. Talep artarsa 1000 kişiliğe kadar çıkartabiliyoruz. Vatandaşlarımızı Mahalle Mutfağımıza bekliyoruz"

Yenice Mahalle Muhtarı Ali Sırdaş konuyu şöyle değerlendirdi:

"10 LİRAYA VERİLEN YEMEK İKRAMI ÇOK KIYMETLİ"

"Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmet gerçekten çok kıymetli. Çünkü burası aşırı göç alan bir yer. Aynı zamanda insanların maddi anlamda gücünün de çok az olduğu bir yer. Yani bu fiyatlara burada bu insanların yemek yemesi çok kıymetli bir hizmet."

Yenice'de Mahalle Mutfağı olarak hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Mutfak Tırı'ndan faydalanan vatandaşlardan Mehmet Ali Özkılıç, "Biz Başkanımız Vahap Seçer'den çok memnunuz ve hizmetlerini beğeniyoruz. Öncelikle çalışkan, dürüst ve kaliteli bir insan. Personeline bakıyor, vatandaşına hizmet ediyor ve şehir için de çok güzel şeyler yapıyor. 3 çeşit yemek 10 liraya sunuluyor. 5 kişilik bir aile 50 lira veriyor ve bu para yarım kilo tavuk parası bile değil" diye konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Gülcan da hizmetten duyduğu memnuniyeti belirterek,"Sağ olun var olun, düşünmeniz yeter. Aldığımız yemekleri eve gittiğimiz zaman yiyeceğiz" dedi.