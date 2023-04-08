Merkezefendi'de iftar coşkusu Sevindik Mahallesi'nde devam etti

Merkezefendi Belediyesi, Sevindik Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplu iftar programı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ramazan ayı huzurdur, berekettir, birlik ve beraberliktir" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Ramazan ayında geleneksel hale getirilen mahalle iftarları devam ediyor. Ramazan ayında vatandaşı sofralarda buluşturan Merkezefendi Belediyesi, Sevindik Mahallesi Kapalı Pazaryeri'ne kurduğu iftar sofrasına binlerce Merkezefendili katılım sağladı. Kurulan iftar sofrasında vatandaşlar orucunu birlikte açtı. İftar programı sonrası tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi sahnelendi.

Sevindik Mahallesi'ndeki iftar programının ardından Merkezefendi Belediyesi, 7 Nisan Cuma (bugün) günü Muratdede Mahallesi Yeşilyurt Kapalı Pazar Yeri'nde toplu iftar programını gerçekleştirecek. Ramazan ayının huzurunun yaşanacağı programda tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi de olacak.

"Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz"

Sevindik Mahallesine yapılan projelerden bahseden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "2019'dan bu yana sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sevindik Mahallemizde çalışan kadın sayımız çok fazla size bir kreş sözümüz var demiştik, bunu yerine getirdik. Diğer mahallelerimizde olduğu gibi Sevikdik'te yaşayan çocuklarımız ve Sümer'de yaşayan çocuklarımızda aynı eğitim hakkına ve fırsat eşitliğine sahip olsun demiştik. Açtığımız Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimizde hem kadınlara hem de çocuklara verdiğimiz çeşitli kurslarla bunu sağlamaya çalıştık. Sevindik Mahallemizde üst yapı projemizi bugün itibariyle yüzde 80'ini tamamladık" dedi.

"Ramazan ayı huzurdur, berekettir"

Sevindik Vadi Parkı'nı tamamen yenilediklerini belirten Başkan Doğan, "Sevindik Vadi Parkımızda artık çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız güvenli bir şekilde spor yapabilecekler. Ailecek huzurlu bir şekilde orada piknik yapabilir ve vakit geçirebilir hale getirdik. Bu açtığımız ve yenilediğimiz tesisleri sizlerin huzur ve güveni için yapıyoruz. Sevindik Vadi Park'ta özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize çok farklı branşlarda spor yapma imkanı sağlayacağız. Merkezefendi Belediyesi olarak açacağımız spor kursları öğretmenlerimiz ve antrenörlerimiz eşliğinde hem kadınlarımız pilatesten zumbaya, hem de çocuklarımız basketbol, voleybol, güreş gibi birçok spor branşında spor yapma imkanı sağlayacağız. Ramazan ayı huzurdur, berekettir, birlik ve beraberliktir. İşte bu sofralarda bunları sağlamaya çalışıyoruz. Deprem nedeniyle kötü günler geçirdik, yaraları birlikte sarmaya gayret ediyoruz. İftar programımıza katılım sağlayan tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ