Merkezefendi'de 23 Nisan Coşkusu Yaşanacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Merkezefendi Belediyesi tarafından etkinliklerle kutlanacak.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, 23 Nisan Pazar günü saat 12.00'de, ilk defa sahne alacak olan Merkezefendi Belediyesi Çocuk Orkestrası Konseri ile başlayacak. Konserin ardından 13.00-15.00 saatleri arasında çocuklar tarafından 'Kendi Anahtarlığını Tasarla' etkinliği gerçekleştirilecek. Ardından saat 15.00'te çocukları doyasıya eğlendirecek olan Vantrolog Kukla Gösterimi sahnelenecek. Çocukların eğlence dolu bir gün geçireceği etkinliklerin ardından müzisyen Onur Erol, saat 17.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otopark alanında sahne alarak çocuk şarkılarından oluşan bir konser verecek.

23 Nisan Pazar günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkında saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında yüz boyama, konser, şişme oyun grupları ve çeşitli ikramların olduğu 'Çocuk Şenliği' olacak.