Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Haberler

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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak için Bayburt'a gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak için Bayburt'a gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

Bayburt Belediyesi Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk ile belediye meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Pekmezci, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu Bayburt'ta ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek belediye tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kavcıoğlu ise, baba ocağı Bayburt'ta bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek Başkan Pekmezci'ye çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na ziyaret anısına plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kavcıoğlu'nun Bayburt Belediyesi Şeref Defterini de imzaladığı ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şahap Kavcıoğlu Hükmü Pekmezci Merkez Bankası Bayburt Yerel Haberler

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