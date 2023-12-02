Merdiven altı estetik, halk sağlığı problemine neden oluyor

3. Ulusal Estetik Kozmetik Dermatoloji Kongresi Başkanı Prof.Dr. Ahmet Hakan Erbil, estetik alanında bir uygulama yapılacaksa reklamla değil tavsiyeninön planda tutulması gerektiğinin altını çizerek, "Bizim alanımızda asla indirimler kampanyalar olamaz, bunlara itibar etmeyin. Eşinizin, dostunuzun tecrübe ettiği, tanıdığı, bildiği, tavsiye ettiği hekimlerle bir araya gelin. Aksi takdirde kendisine hekim sıfatı verip, hekim olmayan insanlar da bu işleri yapmaya kalkıyorlar, bu da çok büyük bir halk sağlığı problemi oluyor" dedi.

Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği tarafından düzenlenen 3. Ulusal Estetik Kozmetik Dermatoloji Kongresi Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştiriliyor. Sektörün öncü firmalarından olan bir çok yeniliği Türkiye'ye taşıyan Zeymer Pharma Estetik Medikal açtığı stantla ürünlerini, dermatologlarla buluşturdu. Firmanın, 'Pink Glow' içerikli fotoğraf çektirme salıncağı katılımcıların uğrak noktası oldu.

3. Ulusal Estetik Kozmetik Dermatoloji Kongresi Başkanı Prof.Dr. Ahmet Hakan Erbil, 1000'in üzerinde bir katılımcıyla kongrenin üçüncüsünü düzenlediklerini belirtti.

Sektörün firmaları ve dermatologların tamamına yakınının kongrede yer aldığını bildiren Erbil, "Amacımız sektörü ve hekimleri bir araya getirmek, yeni teknolojilerin halkımıza doğru ulaşmasını sağlamak. Bilindiği gibi inanılmaz derecede merdiven altı uygulamalar var. Bu merdiven altı uygulamaların hem malzeme olarak hem de hekim olmayan kişilerin bu işlere girmesi sonucu yapılan uygulamalar halkımıza zarar verebiliyor. Kaçak ürünlerin Türkiye'ye gelmesi, vergi kayıpları, sağlıksız ürünlerin girişine neden oluyor. O nedenle bu kongre, hem halkı hem hekimleri hem de firmaları bilinçlendirmesi açısından çok önemlidir. Bu alanda yapılan en büyük kongreyiz. Sadece ulusal alanda değil kongremizi uluslararası boyut taşıyarak dünya çapında ses getirmek istiyoruz" dedi.

"Merdivenaltı uyarısı"

Estetik alanında bir uygulama yapılacaksa reklam değil tavsiye üzerine mutlaka bu işi yapan hekimler görüşülmesi gerektiğinin altını çizen Erbil, "Halk sağlığını korumamız gerekiyor. Her uygulama her malzeme herkes tarafından yapılabilir değil, gerçekten ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Merdiven altı uygulamalardan dudağına dolgu yaptırmış geliyor. Artık hayat onda kalıcı hasar oluşturan durumlar olabiliyor. Biz bunu vurgulamak istiyoruz. O nedenle bu işi iyi bilen, yapan doğru malzemeleri kullanan hekimlerde tecrübeli hekimlerde bir arada olmaları gerekir. Bizim alanımızda asla indirimler kampanyalar olamaz. Böyle bir şey varsa bunlara itibar etmeyin. Çok önemli bir konudur bu. Eşinizi, dostunuzu tecrübe ettiği, tanıdığı, bildiği, tavsiye ettiği hekimlerle bir araya gelmelisiniz. Aksi takdirde kendisine hekim sıfatı verip, hekim olmayan insanlar da bu işleri yapmaya kalkıyorlar. Bu da çok büyük bir halk sağlığı problemi oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Sektörde öncü ülkelerden ürün getiriyor"

Kongrenin en önemli firmalarından Zeymer Pharma Estetik Medikal Genel Müdürü Dilek Pehlivanoğlu, yaklaşık 25 yıldır sektörde ama Zeymer Pharma olarak da 8 yıldır özellikle estetik alanında hizmet sunduklarını kaydetti.

Türkiye'de çok sayıda kişiye istihdamın yakında hekimlere en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarının altını çizen Pehlivanoğlu, "Bunun yanı sıra da ürünlerimizle yeniliklerin öncüsüyüz. Hekimlerimizin isteklerini karşılayacağı ürünleri Avrupa'dan, Güney Kore'den, İspanya, İtalya gibi ülkelerden en yeni teknolojiler üretilmiş ürünleri getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Ürünlerin sonucu hemen ortaya çıkarması gerekiyor"

Firma olarak hekimlere yönelik ürünleri olduğunun altını çizen Pehlivanoğlu, "Gençlik aşısı, ip askı, hyaluronik asit içeriğine sahip, ciltte eksik olan bütün tamamlayıcı etken maddelere sahip bir çok ürün gerekiyor. Artık hem zaman durumu insanların yedikleri, içtikleri bunun yanında insanın yüzü aynası oluyor. ve buna etki etmek için de özel özel ve donanımlı ürünler getirmek gerekiyor. Hekimlerimizin kullandığı ürünlerin de özellikle etkili ürünler olması yapılan kişilerde hemen sonucu ortaya çıkarması tercih edilen bir nokta. Dolayısıyla biz hekimlerimizin hastalarına rahatlıkla kullanabileceği, rahat ve güzel sonuçlar alabileceği ürünler getiriyoruz. Gençlik aşısı, ip askı, mezoterapiler, hyaluronik asit içerikli ürünler bizim en başta tercihlerimiz. Doktorlardan bize gelen ve hastaların da aynı şekilde şikayetlerinden veya yüzünde farklılık isteyen kişilere göre hareket edip güzel ürünler getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Öncü olmaya çalışıyoruz"

3. Ulusal Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği'nin kongresine katılarak yeni ürünlerini doktorlarla buluşturduklarına değinen Pehlivanoğlu, " Bizde firma olarak hekimlerimizi medikal estetik dermatoloji alanında, plastik cerrahi alanında her zaman kongrelere katılma ve yenilikleri hekimlerimize sunma konusunda öncü olmaya çalışıyoruz. Burası bir çok hekimimize kolaylıkla ulaşabildiğimiz bir yer. Çok kalabalık ve ilgi çok güzel. Hekimlerimizin bize ve ürünlerimize yaklaşımı oldukça iyi. Firma olarak yeniliklerin öncüsü olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Sürekli gelişiyoruz"

Pehlivanoğlu, estetik uygulamaları için mutlaka bir hekime danışılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

En önemli ürünlerinden 'pembe ışıltı' hakkında bilgiler veren Pehlivanoğlu, "Dünyada mezoterapi ve içerik alanında inanılmaz ölçülü bir mezoterapi ürünü. Şu anda Türkiye'de oldukça popüler hem doktorlar hem hastalar çok memnun. Biz de bu konuda firma olarak özellikle ne katabiliriz, ne ekleyebiliriz, ne yeni ürünler getirebiliriz, konusunda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de oldukça meşhur oldu. İnşallah bundan sonra farklı ürünlerle hekimlerimize yönelik hizmet getirmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - ANTALYA