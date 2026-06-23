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Menteşe Devlet Hastanesi Afet ve Acil durumlara karşı teyakkuzda

Menteşe Devlet Hastanesi Afet ve Acil durumlara karşı teyakkuzda
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Menteşe Devlet Hastanesi, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını en üst seviyede tutmak amacıyla 2026 yılı masa başı ve uygulamalı tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi.

Menteşe Devlet Hastanesi, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını en üst seviyede tutmak amacıyla, Hastane Acil Durum ve Afet Planı (HAP) kapsamında 2026 yılı masa başı ve uygulamalı tatbikatını gerçekleştirdi.

Sağlık alanında her türlü senaryoya hazırlıklı olmayı amaçlayan Menteşe Devlet Hastanesi, kritik bir tatbikata imza attı. Hastane Acil Durum ve Afet Planı (HAP) doğrultusunda organize edilen 2026 yılı tatbikatı, hem masa başında teorik olarak hem de sahada uygulamalı olarak iki aşamada icra edildi.

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı başkanlığında yürütülen tatbikata; Hastane Yönetim Ekibi ve ilgili tüm birim sorumluları tam kadro katılım sağladı. Tatbikatta; afet anında saniyelerin bile kritik önem taşıdığı bilinciyle hareket edilerek kriz anlarında uygulanacak planlar, personel görev dağılımları, haberleşme ağları ve tahliye prosedürleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Gerçeği aratmayan tatbikat kapsamında özellikle şu kritik başlıklar test edilerek değerlendirildi. Başarıyla tamamlanan tatbikatın ardından, hastane yönetiminin ve personelin acil durumlara müdahale reflekslerinin son derece yüksek olduğu görüldü. Menteşe Devlet Hastanesi yetkilileri, hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeyde korumak amacıyla bu tür hazırlık ve test çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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