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Menemen Belediyesi, Dar Gelirli Vatandaşlara Kömür Yardımı Başlattı

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Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sosyal yardımlar kapsamında dar gelirli vatandaşlara yönelik 100 bin çuval kömür dağıtımı başlattı. İhtiyaç sahiplerinin kış boyunca yakacak ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Menemen'de birlik ve beraberlik ruhu, bu kez kış soğuklarını sıcağa çevirmeye hazırlanıyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sosyal yardımlar kapsamında dar gelirli vatandaşlara yönelik 100 bin çuval kömür dağıtımı başlattı.

Menemen Belediyesi ilçedeki sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sürdürüyor. Menemen Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen kömür yardımı kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin kış boyunca yakacak ihtiyacının karşılanması adına 100 bin çuval dağıtımına başladı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte belediye olarak dar gelirli vatandaşlara kömür yardımına süratle başladıklarını söyleyen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen'imizde iki konuya çok önem veriyoruz. Biri eser belediyeciliği, diğeri de hizmet belediyeciliği. Eser belediyeciliğiyle ilçemizin imar ve istikbali için mücadele ederken, hizmet belediyeciliğiyle de her gelir grubundan hemşehrimizin ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda hiçbir Menemenli hemşehrimizin yatağa aç girmemesi için aşevimizin kapasitesini arttırdık ve her gün binlerce kişilik yemek dağıtımı yapıyoruz. Ayni ve nakdi olarak birçok ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Evde bakım hizmetlerinden, sünnet şölenine kadar vatandaşımızın her anında yanında olmak için gayret gösteriyoruz. Tüm bunlarla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hiçbir yaşlımızın, hiçbir evladımızın, hiçbir ihtiyaç sahibi vatandaşımızın üşümesini istemiyoruz. Bu kapsamda 100 bin çuval kömür dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki mesele, soğuk kış aylarında da birlikte olmak. Biliyoruz ki en temel mesele gönülleri ısıtmak" diye konuştu.

Menemen Belediyesinin kömür dağıtımından veri bankasında yer alan ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra başvuruda bulunan vatandaşlar da yararlanabiliyor. Kömür yardımı için başvuru adresleri Menemen Belediyesi Ek Hizmet Binası içinde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Gölpark içinde bulunan Aile Danışma Merkezi olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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