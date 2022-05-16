Menderes'te Gökyüzü Uçurtmalarla Renklendi - Haberler

İZMİR (ANKA) -

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Uçurtma Şenliği yediden yetmişe binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Özdere Orta Mahalle Gençlik Parkı'nda düzenlenen şenliğe, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve binlerce vatandaş katıldı.

Şenlikte vatandaşlar, yüz boyama etkinliklerinden ücretsiz sokak lezzetleri ikramına ve dans gösterilerine kadar pek çok renkli aktiviteyle keyifli bir Pazar günü geçirdi.

Özel bir televizyon kanalının da canlı yayın olarak yayınladığı şenlikte Menderes Belediyesi tarafından şenliğe katılanlara 5 bin uçurtma hediye edildi.

Şenlik sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Kayalar, etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Menderes'imiz binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşkuya ev sahipliği yaptı. Şenliğimize katılan ve gökyüzünde havalanan uçurtmalarıyla coşkumuza ortak olan tüm hemşehrilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"MENDERES GENÇLİĞİN MERKEZİ OLACAK"

Başkan Kayalar, Menderes Belediyesi olarak geleceğin aydınlık yüzleri gençler için çalışmalarının devam edeceğine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimizin hepsi bizim için ayrı ayrı değerli ve kıymetli. Bu konuda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözünün ışığında çalışmalarımızı sürdürüyor ve gençlerimizin yanında oluyoruz. Bu anlamda Menderesimizi gençliğin merkezi yapmak için İzmir Büyükşehir Belediyemizle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Özdere'mize yeni bir gençlik kampı kazandırıyoruz. Büyük bir kısmının tamamlandığı ve kısa sürede hizmete açılacak kamp alanımızda gençlerimiz dilediklerince kamp yapıp, spor tesislerinde de eğlenceli vakit geçirerek keyifli bir tatil yapmış olacaklar. Çünkü her şey geleceğimiz için, Her şey Menderes için!"

"FESTİVALLERİMİZ VE ŞENLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Menderes'in birbirinden farklı ve özgün değerleri olduğuna dikkati çeken Başkan Kayalar, bu değerlere sahip çıkarak ilçenin adını daha geniş kitlelere duyurmak adına belediye olarak üzerlerine düşen ne ise yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Başkan Kayalar, Haziran ayında iki festivale ev sahipliği yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ilk kez düzenlediğimiz ve geniş katılımla gerçekleşen Off-Road oyunları kapsamında sporseverleri ilçemizde buluşturarak, Menderes'imizin adını her alanda olduğu gibi sporda da ulusal ve uluslararası arenada duyurmuş olduk. Bu yıl ise Menderes Doğa Oyunları Festivali adıyla, farklı konseptlerle birlikte festivalimizi 2 güne çıkararak etkinliği daha keyifli bir hale getirmiş olacağız. Bu düşünceyle tüm doğa ve sporseverleri 4-5 Haziran tarihlerinde Tekeli mahallemizde yapılacak festivale davet ediyorum."

Özdere'de uluslararası bir dans festivali düzenleyeceklerinin müjdesini de veren Başkan Kayalar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Menderes Belediyesi olarak ilçemizi sanatın ve sanatçının merkezi yapmak adına çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda 17-21 Haziran tarihleri arasında bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Özdere Dans Festivali ile tüm vatandaşlarımız keyifli ve eğlenceli bir festivale tanıklık etmiş olacak."