Menderes Belediyesi'nden Mağdur Çiftçiye Destek

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, yoğun yağış nedeniyle ürünü zarar gören çiftçilerle bir araya geldi. Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yaparak, mağduriyetlerin giderilmesi için destek sağlayacaklarının sözünü verdi.

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, yoğun yağış nedeniyle ürünü zarar gören çiftçilerle bir araya geldi. Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yaparak, mağduriyetlerin giderilmesi için destek sağlayacaklarının sözünü verdi.

Geçen hafta etkili olan yoğun yağış ve dolu nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere, Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan sahip çıktı. Çileme ve Karakuyu mahallelerindeki çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yaparak mağduriyetin giderilmesini sağlayacaklarını açıkladı.

Pamuk, mısır ve buğday ürünlerinde yaşanan zararla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından hasar tespit çalışması yapılacağını kaydeden Özkan, tespitin ardından yapılacak yardımla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından karar alınacağını ve gerekli desteklerin sağlanacağını belirtti.

"ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ"

Zarar gören üreticilerin yanlarında olduklarını dile getiren Özkan, "Yoğun yağış ve doludan etkilenen Çileme ve Karakuyu mahallerimizde incelemelerde bulunduk. Zarar gören çiftçilerimizin tespitlerini yapmak için gereken çalışmaları başlattık. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde vatandaşlarımızın zararlarını karşılamak için gerekli destekleri sağlayacağız. Var gücümüzle çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.