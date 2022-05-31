Menderes Belediyesi'nden Gümüldür Bölgesi'nde Çalışma - Haberler

Menderes Belediyesi, Gümüldür Gece Pazarı'nı da kapsayan cadde ve sokaklarda çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalarla Gece Pazarı'nda kronikleşmiş bir sorun haline gelen yollar ve altyapı yenilenerek cadde yeni görünümüne kavuştu.

Gümüldür Gece Pazarı'nın yolları boydan boya yenilenerek yeni görünümüne kavuştu. Çalışmalar sonucunda 19 bin 180 metre karelik alana kilit parke döşenirken, 3 bin 266 metrelik alanda da bordür çalışması yapıldı.

"VATANDAŞLARIMIZIN ÖNEMLİ BİR SORUNUNU DAHA GİDERMİŞ OLDUK"

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Gümüldür'ün yıllardır kronikleşmiş bir sorunu olan ve sürekli ötelenen alt yapı ve yol çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın önemli bir sorununu daha gidermiş olduk" dedi.

"GÜMÜLDÜR ESKİSİ GİBİ HAK ETTİĞİ YERİ BULACAK"

Başkan Kayalar, Gümüldür'ün yıllar önce olduğu gibi tekrar hak ettiği yeri bulacağını ve bunun için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümüldür çocukluğumuzda turizm konusunda en çok tercih edilen bölgelerindendi. Ama ne yazık ki yıllar geçtikçe Gümüldür eski popülaritesini kaybetti. Bizler de Menderes Belediyesi olarak Gümüldürümüzde çalışmalarımızı artıracağız ve Gümüldür eskisi gibi hak ettiği yeri bulacak."

"ALT YAPI ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYARAK GÜMÜLDÜR'ÜN KRONİKLEŞMİŞ HALİNE GELEN BİR SORUNUNU DAHA ÇÖZMÜŞ OLDUK"

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu Gümüldür Gece Pazarı'nın boydan boya yenilendiğini ifade eden Başkan Kayalar, şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimizin çalışmaları sonucu Gümüldür Gece Pazarımız yeni görünümüne kavuştu. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, Sahil Caddesi, Deniz Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi, 6213 ve 6211 sokaklarda 19 bin 180 metrekarelik alana kilit parke, 3 bin 266 metrelik alanda da bordür döşendi. İZSU Genel Müdürlüğü ve belediyemizin ortak çalışmaları doğrultusunda ise alt yapı çalışmalarını tamamlayarak Gümüldür'ün kronikleşmiş haline gelen bir sorununu daha çözmüş olduk."

"YENİ BİR SAHİL YOLUNU VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNE AÇACAĞIZ"

Menderes'in turizmin kalbi olması yolunda çalışmalarının devam edeceğini belirten Kayalar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Menderes'imizin 43 kilometrelik sahilinin her bir karışı bizim için değerli. Bu konuda Ekim ayında hayata geçirmeyi planladığımız Sahil Yolu Projemizle Orta Mahalle'den Gümüldür'e kadar yeni bir sahil yolunu vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Böylece sahil bölgemizi turizm alanında canlandırma konusunda önemli bir adımı daha atmış olacağız. Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Menderes'imiz turizmin kalbi olacak."

ANKA / Yerel