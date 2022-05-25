Menderes Belediyesi'nden Çiftçiye Destek - Haberler

Menderes Belediyesi, bünyesinde bulunan tarım arazilerini üreticilere uygun fiyatlarla kiralayarak hem üreticiye hem üretime destek sağlıyor.

Yapılan uygulama ile çiftçinin rahat bir nefes aldığını belirten Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "İlçemizin önemli değerlerinden biri olan tarım alanlarımızda, çiftçimizin ürünlerini en ekonomik yoldan vatandaşa sunabilmesi adına Menderes Belediyesi olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Böylece hem çiftçi kazanıyor hem vatandaşımız sofrasına daha ucuza yiyecek koyabiliyor" dedi.

Başkan Kayalar, sürecin işleyişi hakkında da bilgi vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımız, açık ihale usulü ile üretim yapacakları tarlaları kiralayıp burada üretimlerini yapabiliyorlar. Çiftçilerimiz, 2 yıl boyunca kiraladıkları alanlarda ürünlerini ucuz yolla mahsul elde ederken, yerli üretime de katkı sağlanmış oluyor."

"MENDERES TARIM ALANINDA DA İZMİR'İN PARLAYAN YILDIZI OLACAK"

Tarım alanlarının uygun fiyatlarla kiralanmasından çiftçinin de memnun olduğunu belirten Başkan Kayalar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Belediyemize ait yaklaşık 600 dönümlük alanda, üreticilerimize büyük bir destekte bulunmuş oluyoruz. Üreticilerimiz dönümü ortalama 100 liradan tarlaları kiralayarak ürünlerini mahsul ediyorlar. Ülkenin zorlu ekonomik şartlarında çiftçinin mağduriyetini ve yanlış giden tarım politikalarını bir nebze de olsa giderebilmek adına üreticilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Menderes'i her konuda olduğu gibi tarım alanında da İzmir'in parlayan yıldızı yapmak adına üreticilerimize desteğimiz devam edecek."