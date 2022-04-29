Menderes Belediyesi'nde Bayramlaşma

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı.

Çalışma arkadaşlarına iyi tatiller dileyen Başkan Kayalar, "Menderes'imiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız tüm personelimin Ramazan Bayramını kutlarım" dedi.

Başkan Kayalar, bayram öncesi tüm personelin ikramiyelerinin yattığının müjdesini vererek şöyle konuştu:

"2022 yılına kadar olan ikramiye ücretlerinizin hesaplarınıza yattığının müjdesini vermek istiyorum. Bu kapsamda Ramazan Bayramına da hep beraber, mutlu girdiğimizi düşünüyorum. Tek amacımız ailenizle mutlu, huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmeniz."

Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında bulunan hizmet binalarında ve şantiyelerde çalışan personelle bayramlaşan Başkan Kayalar, ekip arkadaşlarının bayramını kutlayarak şunları kaydetti:

"Hepinize aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Menderesimiz için gösterdiğiniz fedakar ve özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum."

Başkan Kayalar, çalışma arkadaşlarıyla birlikte Menderes için hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin ortak amacı Menderes'e en iyi şekilde hizmet etmek… Görüyorum ki kadın personelimiz çoğunlukta ve müdürlerimizin yüzde 50'si kadın. Kadının değdiği her yer güzel. Daha güzel bir Menderes için sizlere ihtiyacımız var. Bu konuda hepinizden Menderes'e yakışır, belediyemize yakışır şekilde çalışmanızı istiyorum. Uyumlu ve güzel çalışmalarımızla inanıyorum ki Menderes'imizi daha ileriye götüreceğiz. Çünkü biz büyük bir aileyiz."

Başkan Kayalar'a bayramlaşma programı kapsamında Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Akın ve Erkan Özkan ile birim müdürleri eşlik etti.