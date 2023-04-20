Menderes Belediye Başkanvekili Özkan, Mesai Arkadaşlarının Bayramını Kutladı

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, mesai arkadaşlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Belediye çalışanlarıyla tek tek bayramlaşan Özkan, “Önümüze çıkan engel ne olursa olsun biz böyle kenetlenerek, birlik olursak her şeyin üstesinden geliriz” dedi.

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, mesai arkadaşlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Belediye çalışanlarıyla tek tek bayramlaşan Özkan, "Önümüze çıkan engel ne olursa olsun biz böyle kenetlenerek, birlik olursak her şeyin üstesinden geliriz" dedi.

Başkanvekili Özkan, bayram ziyaretleri kapsamında; Özdere şantiye, Gümüldür şantiye, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Evde Sağlık Birimi çalışanları ile bayramlaştı. Özkan ardından belediye binasında personelle bir araya gelerek tüm çalışanların tek tek bayramlarını kutladı.

Bayram günlerine kavuşmanın, büyük onur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Ramazan Bayramı'nın vatandaşlarımıza, personelimize, İslam alemine ve yüce Türk milletine bolluk, bereket, sağlık, barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dilerim. Menderes'imize yapmış olduğumuz her hizmette sizlerin emeği var. Emekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hepimiz devletimiz, milletimiz ve ilçemiz için çalışıyoruz. İzmir'in marka ilçesi Menderes'e hep birlikte hizmet ediyoruz. İlçemizin marka ilçe olmasında şüphesiz ki gece gündüz çalışan, vatandaşlarımıza hizmet eden sizlerin alın teri var. Allah birliğimizi, dirliğimizi aramızdaki bu muhabbetti bozmasın. Biz hep daha iyiyi, daha güzeli nasıl yapabiliriz diye bir çaba içindeyiz. Hepinize göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da, daha güzel çalışmalara yine hep birlikte imza atacağız. Ben her birinizin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin ayrı ayrı Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, nice güzel bayramlar geçirmelerini diliyorum."