Menderes Belediye Başkanı Kayalar, Belediye Personeliyle Bayramlaştı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı.

Çalışma arkadaşlarına iyi tatiller dileyen Başkan Kayalar, "Uyumlu ve güzel çalışmalarımızla inanıyorum ki Menderes'imizi daha ileriye götüreceğiz. Çünkü biz büyük bir aileyiz" dedi.

"TEK AMACIMIZ AİLENİZLE MUTLU, HUZURLU VE KEYİFLİ BİR BAYRAM GEÇİRMENİZ"

Kayalar, bayram öncesi tüm personelin ikramiyelerinin yattığının müjdesini vererek şöyle konuştu:

"2022 yılına kadar olan ikramiye ücretlerinizin hesaplarınıza yattığının müjdesini vermek istiyorum. Bu kapsamda Ramazan Bayramı'na da hep beraber, mutlu girdiğimizi düşünüyorum. Tek amacımız ailenizle mutlu, huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmeniz. Hepinize aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Menderesimiz için gösterdiğiniz fedakar ve özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum."

"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Başkan Kayalar, çalışma arkadaşlarıyla birlikte Menderes için hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin ortak amacı Menderes'e en iyi şekilde hizmet etmek. Görüyorum ki kadın personelimiz çoğunlukta ve müdürlerimizin yüzde 50'si kadın. Kadının değdiği her yer güzel. Daha güzel bir Menderes için sizlere ihtiyacımız var. Bu konuda hepinizden Menderes'e yakışır, belediyemize yakışır şekilde çalışmanızı istiyorum. Uyumlu ve güzel çalışmalarımızla inanıyorum ki Menderes'imizi daha ileriye götüreceğiz. Çünkü biz büyük bir aileyiz."

Başkan Kayalar'a bayramlaşma programı kapsamında Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Akın ve Erkan Özkan ile birim müdürleri eşlik etti.