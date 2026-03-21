Haberler

Van OSB Başkanı Memet Aslan'dan Nevruz Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Nevruz'un toplumsal uyanış ve yeni başlangıçların simgesi olduğunu belirtti. Zulme uğrayan mazlumlara barış ve özgürlük dileğinde bulundu.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Nevruz dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, Nevruz'un sadece mevsimsel bir değişim değil, aynı zamanda toplumsal ve manevi bir uyanış olduğunu belirterek, "Nevruz; aşktır, sevgidir, direniş ve diriliş ateşidir. Yeni bir hayata başlama tutkusudur. Doğada ve kalplerde patlayan bir tomurcuktur" ifadelerini kullandı.

Nevruz'un yenilenmenin ve umutların yeşermesinin simgesi olduğunu vurgulayan Aslan, bu özel günün insanların kalplerinde yeni başlangıçlara kapı araladığını ifade etti.

Mesajında dünyada yaşanan zulümlere de dikkat çeken Aslan, "Nevruz'un yurtlarından sürülen ve zulüm altındaki tüm mazlumlara barış, özgürlük ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

