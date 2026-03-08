Kanseri yenen güzellik uzmanı, şimdi kanserli kadınlara umut oluyor

Adana'da yaşayan güzellik uzmanı, 5 yıl önce yakalandığı meme kanserini yenmesinin ardından aynı hastalıkla mücadele eden kadınlara umut olmak için onlara makyaj eğitimi verdi.

Adana'da yaşayan 48 yaşındaki güzellik uzmanı Rana Erkmen, 5 yıl önce meme kanserine yakalandı. Bu süreçte memesini kaybeden Erkmen, yakalandığı meme kanseri nedeniyle zorlu bir tedavi sürecinden geçti. Erkmen, uzun süren tedavinin ardından kanseri yenmeyi başardı. Yaşadığı zorlu sürecin ardından hayata yeniden tutunan Erkmen, şimdi aynı hastalıkla mücadele eden kadınlara moral olmak için çaba gösteriyor.

Erkmen, tedavi sürecinde kadınların en çok saç ve kaşlarını kaybetmesi nedeniyle moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğunu belirterek, kanser tedavisi gören kadınlarla bir araya gelmeye başladı. Bu kapsamda Erkmen, Acıbadem Adana Hastanesi'nin organizasyonda tedavi gören kadınlarla buluşarak onlara makyaj eğitimi verdi.

Tedavi gören kadınlarla deneyimlerini de paylaşan Erkmen, makyajın yalnızca estetik değil aynı zamanda moral kaynağı da olabileceğini anlattı. Ayrıca Erkmen, model üzerinde kanser hastalığı nedeniyle kaşlarını kaybeden kadınların nasıl kaş çizebileceğini ve tedavi sürecinde ciltte oluşabilecek hassasiyetlere uygun makyaj yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Yaşadığı süreci İHA'ya anlatan Rana Erkmen, kanser tedavisi sürecinde aynaya bakmanın bile bazen zor olabildiğini ifade ederek, kadınların küçük dokunuşlarla kendilerini daha iyi hissedebileceğini göstermek istediğini söyledi.

"Kemoterapi sürecini kendim için daha anlamlı hale getirdim"

Tedavi sürecinde moralini yüksek tutabilmek için farklı uğraşlara yöneldiğini anlatan Erkmen, kemoterapi dönemini mümkün olduğunca verimli geçirmeye çalıştığını ifade ederek, "Kemoterapi döneminde yapamadığım bazı projeler vardı. O süreçte resim çizmek, online dersler almak gibi şeylerle ilgilendim. Altı aylık kemoterapi dönemini evde kendim için daha kaliteli bir hale getirmeye çalıştım" diye konuştu.

"Kadınlara en büyük mesajım kendinizi seçin"

Kanseri atlattıktan sonra hayata farklı bir bakış açısıyla devam ettiğini belirten Erkmen, şimdi aynı süreci yaşayan kadınlara destek olmak istediğini anlatarak şunları söyledi:

"Bu süreci yaşamış biri olarak burada bulunan herkesi çok iyi anlıyorum. Onlara kendi hikayemi anlatmak, bu süreci nasıl atlattığımı paylaşmak istiyorum. Kadınlara vereceğim en önemli mesaj hayata mutlaka tutunsunlar. Bazen durumları seçemeyiz ama o durumun içindeki tutumumuzu seçebiliriz. Öncelikle kendilerini seçmelerini öneriyorum." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı