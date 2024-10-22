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Meme Kanseri Farkındalık Ayı Konferansı Atatürk Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Meme Kanseri Farkındalık Ayı Konferansı Atatürk Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi
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Her yıl Ekim ayında düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, meme kanserinin erken teşhisi ve önemi vurgulandı. Uzmanlar, hastalığın belirtileri ve korunma yolları hakkında bilgilendirici sunumlar yaptı.

Her yıl Ekim ayında düzenlenen ve dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen meme kanserine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde farkındalık konferansı düzenlendi.

Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleştirilen konferansta, meme kanserinin taranması, teşhisi ve önlenmesine yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Meme Kanseri ve Erken Teşhisin Önemi Vurgulandı

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erol Akpınar ile çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay'ın moderatörlüğünde gerçekleşen konferansın açılış konuşmasında, meme kanserinin dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çekildi. Prof. Dr. Akçay, meme kanserinin erken teşhis edilmesi halinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek, düzenli taramaların ve kişisel farkındalığın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Uzmanlar, Bilgilendirici Sunumlar Yaptı

Konferansta konuşan Doç. Dr. Üyesi Erdem Karadeniz ve Doç. Dr. Murat Kartal meme kanserinin belirtileri, risk faktörleri ve korunma yolları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler sundu. Doç. Dr. Erdem Karadeniz meme kanserinde uygulanan cerrahi ve medikal tedavi yöntemlerini anlattı. Yeni gelişen tedavi yöntemlerinin kanserle mücadelede önemli adımlar attığını belirten Karadeniz, bireylerin bu hastalıkla mücadelede bilinçli olmalarının süreci olumlu etkilediğini söyledi. Doç. Dr. Kartal ise özellikle genetik yatkınlığın, obezitenin ve sağlıksız yaşam koşullarının meme kanseri riskini artırdığını ifade ederek, düzenli kontrollerin ve mamografi taramalarının önemine işaret etti.

Farkındalık Ayının Etkisi

Konferansın sonunda söz alan Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, Meme Kanseri Farkındalık Ayının toplumda bu hastalığa karşı farkındalığı artırmak için önemli bir platform sunduğunu dile getirdi. Akçay, bu tür etkinliklerin, bireylerin kendi vücutlarını daha iyi tanımalarına ve erken belirtileri fark etmelerine yardımcı olduğunu belirterek, Atatürk Üniversitesi olarak bu tür bilinçlendirme faaliyetlerine her zaman destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konferans, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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